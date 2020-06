LA TRATTATIVA

ROMA Nel giorno in cui l'Italia riapre le frontiere dopo quasi tre mesi di lockdown, sbarca a Roma il ministro degli Esteri francese Jean Yves Le Drian per un colloquio con il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, preceduto da una visita alla sede della Protezione civile. Il capo della diplomazia di Parigi sarà il primo esponente di un governo straniero a mettere piede nel nostro paese dopo i mesi di chiusura totale. Al centro dell'incontro, l'emergenza Coronavirus e anche la situazione in Libia.

Tutto questo mentre le trattative a livello diplomatico cominciano a dare i loro effetti. Le pressioni di Roma su Berlino, affinché spingesse sui vicini per far aprire i confini all'Italia, sembrano aver ottenuto buoni risultati. Visto che ieri, dopo giorni di ostracismo, l'Austria ha dichiarato che aprirà le frontiere con il nostro paese da metà giugno, «qualora l'andamento epidemiologico lo consentirà», in concomitanza con la ripresa della libera circolazione con gli altri Stati confinanti. Se i dati non dovessero essere favorevoli, comunque, Vienna ha deciso che valuterà almeno la ripresa degli spostamenti con le regioni italiane che hanno contagi bassi.

A quel punto, secondo un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati di Bankitalia, potranno tornare i 3,4 milioni di cittadini austriaci in viaggio durante l'estate in Italia. E soprattutto, il via libera vorrà dire anche possibilità di transito dei tedeschi che con quasi 7 milioni di viaggiatori nel trimestre estivo rappresentano la comunità di turisti stranieri più numerosa nel Belpaese. Non sembra aver cambiato idea la Svizzera che continuerà a mantenere le sue restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia.

L'ASSIST EUROPEO

Un assist al nostro paese arriva, invece, dalla Commissione europea che ha presentato le linee guida agli Stati sulla riapertura, e «ha insistito sul principio di non discriminazione, nel senso che se uno Stato apre le sue frontiere a una regione, deve fare altrettanto con le altre regioni che hanno la stessa situazione epidemiologica». La questione è emersa proprio per le difficoltà avute dall'Italia con le limitazioni poste dall'Austria. «Davanti a noi abbiamo una settimana importante per il coordinamento dell'ulteriore apertura delle frontiere - ha affermato la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson - È necessaria la massima disciplina quando una folla si avvicina all'uscita. Prudenza e coordinamento. La Commissione Ue può continuare ad essere un buon amministratore, ma abbiamo bisogno che tutti camminino e non corrano».

Una notizia che potrebbe interessare a molti italiani, soprattutto ai più giovani, è quella che riguarda le Baleari. Si potrà ripartire forse già dal 21 giugno. Le quattro isole, Maiorca, Ibiza, Minorca e Formentera, potrebbero anticipare la riapertura delle frontiere spagnole, fissata per il primo luglio. Intanto hanno pensato a un progetto pilota per poter accogliere dal 15 o 16 giugno un piccolo gruppo di turisti tedeschi per testare l'avvio della stagione.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA