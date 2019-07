Italia, è declino demografico Già persi 677mila abitanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOROMA Per la prima volta negli ultimi novant'anni l'Italia è in pieno declino demografico. È questo in estrema sintesi il quadro fotografato dall'Istat nel report sul Bilancio demografico 2018 pubblicato ieri. Stando alle rilevazioni dell'Istituto di statistica infatti, la popolazione del nostro Paese - al 31 dicembre dello scorso anno - è scesa a 55 milioni 104 mila. Vale a dire circa 124 mila unità in meno rispetto al 2017 (-0,4%). Cifra enorme che se confrontata con il 2014 delinea una perdita di italiani pari addirittura...