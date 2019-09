Italia del sì, Matteo brucia i tempi: «Subito i gruppi, farò una renzata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Matteo Renzi ha deciso di bruciare i tempi. Non attenderà la kermesse della Leopolda, fissata per il 18 ottobre, per far scattare quella che chiama «separazione consensuale» dal Pd. «Ormai l'idea è nell'aria e non la si ferma», spiega l'ex premier ai suoi, «sento l'entusiasmo della nostra gente. E non farò di certo un partito di centro o una nuova Margherita. Farò un partito totalmente innovativo, una cosa che non si è mai vista in Italia». In tre parole: «Farò una renzata».Renzi viene descritto «gasatissimo»...