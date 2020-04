IL BOLLETTINO

VENEZIA Rispetto alle ultime 24 ore il numero dei posti in terapia intensiva in tutta Italia è in calo: ora gli «ospedali possono respirare». È la prima volta che si registra il segno meno davanti ai tragici dati del Covid-19 in Italia ed è questo l'unico vero elemento confortante dell'ultimo bollettino della Protezione Civile, che registra 74 pazienti in meno in rianimazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri però avvertono: «La battaglia contro il virus non è affatto vinta». Sono 88.274 le persone positive, con un incremento rispetto a venerdì di 2.886 (+3,38%). Relativamente stabili anche i dati sui guariti, 20.996 con un aumento di 1.238 (+6,27%). E ancora una volta è pesante il prezzo pagato per le vittime, che raggiunge i 15.362 i morti con i 681 nuovi decessi (+4,64%).

VENETO

Per il secondo giorno consecutivo, in Veneto il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali ha superato quello di chi è stato ricoverato. Stanno calando i ricoverati, le terapie intensive sono stabili (ieri il saldo è stato pari a zero) e sono in diminuzione anche le persone in isolamento domiciliare (-180 nell'arco di ventiquattr'ore per un totale di 20.058).

«Vi avevo detto che questa sarebbe stata la settimana cruciale ed è così - ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia - Il bollettino sta indicando un lento recupero. Ma questo non significa che si debba abbassare la guardia». Il presidente è tornato a ringraziare i veneto per i comportamenti ligi e resposanbili, in particolare i giovani: «Ma ne vedete voi in giro per le strade? No, sono bravissimi». Sottinteso: sono gli anziani, peraltro i più esposti alla malattia, a fare i furbetti, a intasare le file davanti ai supermercati e alle farmacie. Tant'è, fino al 13 aprile bisognerà continuare a rispettare le regole: «Ci aspetta una settimana determinante», ha detto Zaia.

I numeri. Sono saliti a 10.946 i contagiati (+365), mentre i deceduti in ospedale ieri sono stati 21 portando il totale a 583, ma dall'inizio dell'emergenza, considerando anche chi è morto in strutture non ospedaliere, la conta delle vittime arriva a 624. Il cluster di Vo', primo focolaio in Veneto, continua a non avere nuovi contagi. C'è però un caso di reinfezione, riguarda una paziente cinese, nel Veronese, ma ha detto Zaia, «è tutto da verificare dal punto di vista scientifico». La donna, inizialmente ricoverata all'ospedale Don Calabria Sacro Cuore di Negrar (Verona) con positività al tampone, era stata dimessa prima di 14 giorni poiché il secondo tampone ne aveva accertato la negatività, ma dopo alcuni giorni è stata nuovamente ricoverata con febbre e con un'infezione urinaria. Sottoposta nuovamente al tampone, è risultata nuovamente positiva; secondo i clinici si potrebbe tuttavia essere trattato di un caso di falso negativo nel test effettuato alla prima dimissione.

Quanto al sistema veneto, in questo momento negli ospedali ci sono oltre 11mila ricoverati, dei quali 2.000 con coronavirus. «L'organizzazione del nostro modello sanitario - ha detto Zaia - identificando i Covid center, i centri di terapia intensiva e investendo sulla separazione dei flussi ci dice che riusciamo a curare 9.000 persone non coronavirus. Il contesto è cambiato in un tempo velocissimo, siamo passati da 4.000 a 1.200 accessi ai pronto soccorso al giorno».

IN FRIULI

I casi accertati di positività al tampone per il coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono saliti a 1.986, con un incremento di 107 unità rispetto a venerdì. I pazienti totalmente guariti sono 220, mentre quelli clinicamente guariti (persone cioè senza più sintomi, ma non ancora negative al tampone) sono 285. Ieri 9 decessi per un totale di 145 vittime.

I SANITARI

Intanto i medici di famiglia, dopo settimane in cui denunciano di avere a disposizione solo pochissime mascherine chirurgiche ciascuno e null'altro, annunciano di essere pronti a chiudere gli ambulatori. Gli infermieri si uniscono alla richiesta e sollecitano i tamponi rendendo noto il bilancio in vertiginoso aumento di decessi e positivi al virus nella loro categoria: 25 morti e 5.500 contagiati. La Federazione degli Ordini dei medici, che ieri ha contato l'80° decesso, si è schierata al loro fianco: «Sono passati più di due mesi dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, il 31 gennaio. Eppure ancora oggi in particolare i medici di medicina generale, che costituiscono la prima linea nella gestione dei pazienti sul territorio, sono del tutto privi dei più basilari dispositivi di protezione individuale. Siamo stanchi di promesse».

Alda Vanzan

