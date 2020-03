LA CRISI

ROMA L'epidemia di Coronavirus in corso potrebbe far aumentare le probabilità di un forte rallentamento dell'economia italiana. L'Istat, nella nota di aggiornamento di febbraio, sottolinea che «L'indicatore anticipatore continua a registrare tassi di crescita negativi, evidenziando che lo scenario a breve termine della nostra economia rimane caratterizzato da prospettive di persistente debolezza dei livelli di attività economica». L'Istituto nazionale di statistica ricorda, inoltre, che ci sono stati segni di flessione nell'ultimo trimestre del 2019 e una riduzione degli occupati a gennaio di quest'anno. Tuttavia l'allarme lanciato tra le righe è che ci si aspetta un ribasso dell'attività legata alla diffusione del contagio da Covid-19 e alle misure per il contenimento di questo contagio. L'Istat spiega che l'economia italiana si affaccia a questa fase di forte instabilità con livelli di attività che nell'ultimo periodo dell'anno appena passato hanno mostrato un calo. «Nel quarto trimestre 2019-continua la nota- il prodotto interno lordo ha registrato una variazione congiunturale negativa pari allo 0,3%». Anche Moody's è pessimista: «L'economia italiana è probabilmente in recessione», scrive l'agenzia di rating prevedendo una probabile contrazione del Pil nel primo trimestre, e tagliando - nello scenario di base dell'evoluzione del coronavirus - a -0,5% la stima di crescita per il 2020, dal precedente +0,5%. Nello scenario peggiore, che prevede un impatto più prolungato del coronavirus, la stima per l'economia italiana arriva a -0,7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA