IL CASOROMA Il nuovo meccanismo sarà pronto questa settimana. Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, l'hanno detto apertamente l'altro giorno: in questa fase dell'epidemia il sistema dei colori è inadeguato. Sotto accusa l'Rt, dopo le dichiarazioni dei presidenti delle Regioni. O meglio: non l'indice di trasmissione in sé, che è...