ISTRUZIONE

VENEZIA Troppe incognite sulle scuole paritarie. Senza l'aiuto del governo rischiano a settembre di non riuscire ad aprire o di farlo senza la possibilità di accogliere tutti i propri iscritti. I gestori hanno compilato un documento a livello nazionale per chiedere sostegno per le loro scuole, una realtà che accoglie 866mila studenti in tutta Italia, 100mila docenti e 13mila istituti. Solo in Veneto sono oltre 100mila i ragazzini che frequentano le paritarie, dei quali 83mila sono iscritti ai 1.128 asili, 12mila si trovano nelle 97 primarie, 7mila studenti nelle 64 medie e 8.900 frequentano le 100 scuole superiori presenti nel territorio regionale. Se queste chiudono la loro utenza si riverserà nelle scuole pubbliche. Finora il governo ha previsto 65 milioni di euro solo per la fascia d'età 0-6 anni.

L'IMPEGNO

«Sono fondamentali, ma per le paritarie il governo finora ha destinato solo briciole, una scelta legata all'ideologia o all'incapacità di cogliere cosa succederebbe se queste scuole entrassero in difficoltà» premette l'onorevole padovano Marco Marin che ha già presentato un emendamento al decreto Rilancio in cui chiede che alle famiglie venga consentita la detrazione integrale delle rette pagate nel 2020, mentre Forza Italia a cui appartiene ha richiesto un fondo straordinario di 500 milioni da destinare appunto alle paritarie.

I GESTORI

Tutte le difficoltà nelle parole degli enti gestori di queste strutture. A partire da coloro che si occupano della fascia dei piccolini, quelli sotto i 6 anni. «Se le restrizioni che ci chiedono sono le stesse dei centri estivi, cioè un educatore ogni cinque bambini, non riusciamo nemmeno ad aprire» dice Stefano Cecchin, presidente della Fism Veneto che raccoglie 1.128 scuole dell'infanzia paritarie. Da quando c'è stata la chiusura hanno abbattuto le rette per le famiglie del 65-70%, ma dover riaprire garantendo la sanificazione degli ambienti, i controlli all'ingresso e facendo gruppi isolati di cinque bambini richiederebbe «rette di mille euro a iscritto che possono diventare 600 euro se abbiamo 50 bambini, cifre improponibili per una famiglia» conclude Cecchin. Grande incognita sulla ripartenza anche per Chiara Cavaliere presidente veneta della Fidae. «Non sappiamo come ne verremo fuori - dice - finora stiamo facendo didattica a distanza. Una modalità non adatta ai bambini dell'infanzia e anche in parte applicabile alla primaria. Se ci chiederanno di sdoppiare le classi dobbiamo reperire spazi e assumere personale». Finora nelle bozze dei decreti del governo non hanno sostegni, ma «davvero confidiamo che nel testo definitivo - conclude - ci siano aiuti anche per le nostre scuole».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA