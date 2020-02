ISTRUZIONE

VENEZIA Grande interesse a Nordest per gli istituti tecnici. Il Veneto è primo, mentre il Friuli Venezia Giulia è terzo nella classifica nazionale delle scelte scolastiche. Chiuse le iscrizioni alle 20 di venerdì 31 gennaio, il ministero della Pubblica istruzione ha diffuso i primi dati sulle preferenze degli studenti che nell'anno scolastico 2020-21 frequenteranno la prima superiore. Il Veneto va in controtendenza: mentre a livello nazionale aumentano i ragazzi che optano per un liceo, qui si preferisce l'istituto tecnico, un titolo di studio più vicino al mondo del lavoro e già spendibile per un'occupazione. Quindi mentre la corsa ai licei si è concentrata soprattutto al Centro e al Sud Italia, al Nord si sono preferiti tecnici e professionali.

I NUMERI

I licei in Veneto, a pari merito con l'Emilia Romagna, sono stati scelti dal 47,4% dei ragazzi, venti punti di percentuale in meno rispetto al Lazio che con il suo 68,9% svetta in cima alla classifica, seguito da Abruzzo (62%), Campania (61%), Umbria (60,4%), Molise e Sardegna entrambe al 60%. Gli istituti tecnici, sempre in Veneto, verranno frequentati dal 38,7%, primo in classifica, seguito da Emilia Romagna (37,2%) e Friuli Venezia Giulia (37%). Per i professionali, invece, il primato va all'Emilia Romagna (15,5%), seguita da Basilicata (15%) e, a pari merito, Toscana e Campania (14,5%).

LA CLASSIFICA

A livello nazionale, secondo i primissimi dati elaborati dal ministero, i licei si confermano in testa alle preferenze: il 56,3% delle domande presentate per le classi prime della scuola secondaria di secondo grado riguarda infatti un indirizzo liceale. Un trend di crescita che supera il numero di iscrizioni dello scorso anno scolastico quando il 55,4% degli studenti aveva scelto un liceo. In lieve flessione, invece, a livello nazionale, gli istituti tecnici che passano al 30,8% registrando un dato di poco inferiore al 31% del 2019-2020. In calo anche i professionali che passano dal 13,6% delle iscrizioni dello scorso anno scolastico al 12,9%.

Si conferma quindi la crescita dei licei iniziata già nel 2014-2015, da quest'anno in poi vengono infatti scelti da uno studente su due. Di fatto stabile il liceo Classico che si attesta al 6,7% di poco inferiore al 6,8% di un anno fa. Continua a crescere la preferenza per il liceo Scientifico, in tutti i suoi indirizzi, che sale al 26,6% rispetto al 25,5% delle scorse iscrizioni. Nello specifico il 15,5% dei ragazzi ha scelto lo scientifico tradizionale (0,1% in più rispetto ad un anno fa), l'8,4% si è iscritto all'opzione Scienze applicate (più 0,5%) e l'1,8% allo Sportivo (più 0,1%). Diminuiscono, invece, le iscrizioni al liceo Linguistico l'8,8% rispetto allo 9,3% dell'anno scolastico 2019-2020. In crescita l'Artistico 4.4% (più 0,4%), il liceo delle Scienze umane 8,7% (più 0,3%), mentre sono stabili il liceo Europeo allo 0,5% e i licei Musicale e Coreutico allo 0,3%.

IN RETE

Le iscrizioni, ricordiamo, erano state aperte lo scorso 7 gennaio, al rientro in classe dopo le vacanze natalizie e sono stati chiuse il 31 dello stesso mese. Come ogni anno si sono effettuate solo on-line e il 69,4% delle famiglie ha effettuato la procedura autonomamente, quindi senza l'intermediazione della scuola. Anche qui spicca un primato a Nordest: le prime due regioni nella classifica per autonomia nell'iscrizione on-line sono state il Friuli Venezia Giulia (88,3%) e il Veneto (86,3%), seguite dalla Lombardia (85,3%). Le regioni che hanno maggiormente chiesto aiuto alle scuole sono state Campania, Puglia e Sicilia.

Raffaella Ianuale

