IL RIASSETTO

ROMA Dal primo gennaio l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è trasformata in società per azioni Istituto Luce Cinecittà S.p.a che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti. È quanto si legge in una bozza della manovra nella quale si precisa che «le azioni di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze». La società, si sottolinea, «è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di Presidente designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo». Il capitale di Istituto Luce Cinecittà S.p.a. alla data indicata dal primo periodo del presente articolo «è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. al 31 dicembre 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

