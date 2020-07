LE NORME

ROMA Incitare a non pagare le tasse è vietato, in base al decreto 1559 del 7 novembre 1947 mai abolito: chiunque utilizzi qualsiasi mezzo - dice il decreto - per promuovere accordi e intese con i contribuenti, per ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di tasse e imposte, deve essere punito con reclusione da sei mesi a cinque anni. C'è poi l'art. 415 del codice di procedura penale che fa rientrare questo illecito nella gravità penale, e paragona l'istigazione a non pagare le tasse all'istigazione alla disobbedienza delle leggi dell'ordine pubblico.

Sulla questione si è pronunciato più volte la Cassazione. In una prima sentenza (n. 2769 del 28 aprile 1987) ha paragonato il rispetto delle leggi fiscali e tributarie a quelle di ordine pubblico (e quindi la loro disobbedienza poteva essere punita secondo le norme del Codice penale). Due anni dopo la stessa Cassazione ha rivisto la posizione (sentenza n. 16022 del 16 ottobre 1989) arrivando ad escludere che l'istigazione a non pagare le tasse sia da ricondurre alla norma del codice penale che punisce l'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico. Ciò non significa tuttavia che istigare alla disobbedienza fiscale non porti a conseguenze. I giudici, chiamati a occuparsi di diversi casi, hanno talvolta applicato il codice penale, punendo l'istigazione alla disobbedienza fiscale come istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, sempre che dietro all'istigazione ci fosse un reale pericolo di ordine pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA