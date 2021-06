Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROMA Ieri in Israele si è chiusa dopo 12 anni l'era Netanyahu e, per un solo voto, è iniziata quella del governo a due di Naftali Bennett e Yair Lapid. Una maggioranza così risicata rispecchia le divisioni che hanno accompagnato la creazione del nuovo governo, mal visto per le troppe anime che lo compongono. Durante gli interventi che hanno preceduto la votazione, l'aula della Knesset (il Parlamento israeliano) si è trasformata...