IL GIALLO

TEL AVIV Il corpo esanime dell'ambasciatore cinese in Israele, Du Wei, 58 anni, è stato rinvenuto ieri nella sua residenza di Herzliya, a nord di Tel Aviv. Il decesso improvviso del diplomatico - che era arrivato solo nel febbraio scorso mentre in Israele si estendeva il contagio del coronavirus - ha subito catturato l'attenzione dei media locali e internazionali, anche perché appena la settimana scorsa il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha compiuto una breve visita in Israele anche per convincere il premier Benyamin Netanyahu a mettere un freno agli investimenti cinesi nello Stato ebraico.

LA FAMIGLIA

L'ambasciatore era sposato ed aveva un figlio, ma i familiari sono attualmente all'estero. A scoprire il corpo è stato così un funzionario dell'ambasciata, che ha avvertito il ministero degli Esteri israeliano. Alla polizia è stato consentito di entrare nella residenza di Du Wei. In seguito un portavoce ha fatto sapere che non sono stati trovati segni di violenza e che la morte è da attribuirsi, almeno apparentemente, a cause naturali.

La salma è stata esaminata dal direttore dell'Istituto di medicina legale di Tel Aviv, Chen Kugel. Per il momento la causa del decesso resta comunque ignota.

LE REAZIONI

Il ministro degli Esteri Israel Katz si è detto «turbato dalla tragica notizia». «Durante il breve periodo della sua missione - ha aggiunto - Du Wei aveva già contribuito alle relazioni bilaterali». Nella sua visita a Gerusalemme Pompeo aveva rinnovato le critiche alla Cina per la sua gestione della crisi del coronavirus e aveva messo in guardia dai rischi alla sicurezza di Israele derivanti dagli investimenti cinesi. Investimenti, era stato il messaggio del segretario di Stato di Trump, che avrebbero anche potuto incrinare l'amicizia fra Gerusalemme e Washington.

LA QUESTIONE INVESTIMENTI

Il mese scorso Du Wei aveva già affrontato questi temi rilevando che «gli investimenti cinesi in Israele rappresentano solo lo 0,4 per cento degli investimenti della Cina nel mondo».

«I nostri investimenti - aveva assicurato il diplomatico al giornale Makor Rishon - non rappresentano alcuna minaccia per la sicurezza di Israele. Sono assurdità».

Due giorni fa il portavoce dell'ambasciata aveva affermato che «l'esperienza storica insegna che le pandemie sono accompagnate da teorie cospiratorie. I nostri amici ebrei lo sanno bene e abbiamo fiducia - aveva scritto sul Jerusalem Post - che sapranno sconfiggere non solo il coronavirus, ma anche il virus politico». Adesso la morte dell'ambasciatore riaccende i riflettori sulla scomoda posizione di Israele nel mezzo delle crescenti tensioni fra Usa e Cina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

