L'EVENTO

NEW YORK Jared Kushner e il consigliere statunitense per la Sicurezza nazionale Robert O' Brien sono stati i primi ad uscire dalla cabina del Boeing El Al 737 di classe turistica che aveva appena scritto una pagina di storia. Era la prima volta che un aereo israeliano volava dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, verso Abu Dhabi, negli Emirati, dopo aver solcato una porzione di cielo sopra l'Arabia Saudita. Sulla fusoliera, sopra uno dei finestrini della cabina di pilotaggio, la parola: pace era stata stampata in arabo, inglese ed ebraico, in omaggio ai dignitari dei tre paesi che viaggiavano a bordo. «Ho pregato ieri di fronte al muro del pianto - ha detto il genero di Donald Trump alla partenza - che i musulmani e gli arabi in tutto il mondo potessero guardare questo aereo e riconoscere che siamo tutti figli di Dio, e che il futuro non deve essere predeterminato dal passato».

Il volo è il primo risultato dell'accordo firmato tra Israele e gli Emirati arabi firmato lo scorso 13 di agosto, che prevede il pieno scambio di rapporti diplomatici e commerciali tra i due paesi. Per la terza volta dopo Egitto e Giordania il piccolo paese del Golfo Persico ha rotto il fronte antisraeliano che ha tenuto uniti i paesi arabi per decenni, in un patto di solidarietà con il popolo palestinese e la sua lotta per difendere il territorio in cui vive.

L'aereo sul quale viaggiavano le delegazioni è al tempo stesso un monito ambulante della fragilità degli equilibri della regione mediorientale: come tutti gli aeroplani di linea della El Al, è dotato di un sistema di difesa antimissile. A bordo insieme ai diplomatici c'era una fitta rappresentanza dei rispettivi apparati di sicurezza. A terra ad Abu Dhabi mentre il volo era ancora in corso, si sono verificate esplosioni di gas che hanno colpito due simboli della presenza statunitense nel mondo: i fast food Hardees e Kentucky Fried Chicken. L'accordo è stato raggiunto al tavolo della diplomazia, ma la sua verifica sul territorio è ancora tutta da dimostrare.

Kushner e i consiglieri della Sicurezza dei tre paesi coinvolti hanno poi discusso ad Abu Dhabi i dettagli dell'operazione che è ancora per molti aspetti in una fase negoziale. Sul tavolo in primo luogo la vendita di jet militari F35 agli Emirati. L'amministrazione Trump ha annunciato pochi giorni dopo l'accordo di voler fornire gli aerei di combattimento al regno arabo, e di droni non rilevabili dai radar. È la prima volta che Washington viola il diritto di esclusività di Israele a possedere le armi più evolute in area mediorientale. Il governo Netanyahu ha ordinato 50 F35, ne ha ricevuti 20, e li ha già impiegati in operazioni militari in Siria. Egitto e Giordania, dopo aver regolarizzato i rapporti con Israele hanno conquistato il diritto di comprare equipaggiamento militare dagli Usa, ma la fornitura si è limitata ad aerei F16 e a carri armati M-1, di classe inferiore rispetto a quelli consegnati a Gerusalemme. La diplomazia statunitense ha dovuto fornire solide rassicurazioni ad Israele prima di procedere con l'attuale negoziato con gli Emirati.

IL NEGOZIATO

Netanyahu ieri ha mandato un suo messaggio di auguri ai passeggeri del volo, ma ha tenuto a precisare che qualsiasi trattativa in corso ad Abu Dhabi non sarà conclusa a scapito della sicurezza del suo paese. Una delegazione diplomatica emiratina sarà presto ricevuta a Gerusalemme. Entro il mese di settembre poi i leader dei due paesi, Netanyahu e Khalifa bin Zayed, si recheranno a Washington per la firma ufficiale dell'accordo. La data è ancora incerta: Trump vorrà usarla per tutto il suo valore mediatico per rinforzare le sue ambizioni elettorali, e potrebbe spingerla ancora più vicina alla data del voto, l'inizio di novembre.

Flavio Pompetti

