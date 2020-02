IL CASO

ROMA Sono i giorni della fobia, che parte dall'Italia e fa il giro del mondo. Gli italiani - anche quelli che non provengono da aree a rischio - vengono messi in quarantena: Israele vieta ai passeggeri di scendere dall'aereo e ordina di invertire la rotta verso Fiumicino, mentre altri 11 paesi sospendono i voli dalla Penisola. Arriva invece una buona notizia per gli oltre 4mila passeggeri della nave da crociera Msc Meraviglia, autorizzata dalle autorità messicane ad attraccare nell'isola di Cozumel - nonostante le proteste degli abitanti - dopo essere stata respinta dalla Giamaica e dalle Cayman. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha sottolineato che non verrà fatta «nessuna discriminazione»: porti e aeroporti rimarranno aperti, ferme restando le direttive sui controlli e sul rispetto delle norme sanitarie.

DIETROFRONT

Una decisione molto diversa rispetto a quella di altri 12 Stati. Uno dei casi più clamorosi è, appunto, quello di Israele. Ieri a una sessantina di passeggeri di Easyjet, provenienti da Milano, Venezia e Bergamo e arrivati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è stata rifiutata l'entrata in base alle nuove disposizioni del ministro dell'Interno, che riguardano tutte le persone provenienti dalla Penisola. Mentre la compagnia di bandiera El Al ha sospeso tutti i voli per l'Italia, entrata nella lista dei paesi vietati dopo il monitoraggio delle zone a rischio di tutto il mondo. La decisione è dovuta al ricovero di un cittadino israeliano contagiato dopo un viaggio in Italia. E così i passeggeri sono stati costretti a rientrare. In 5 - tutti romani, compresi due bambini - sono atterrati alle 19 a Fiumicino, con un volo Alitalia, insieme a 3 messicani, respinti perché avevano trascorso due giorni in Italia. «È stata una brutta sorpresa - hanno raccontato - C'eravamo informati per tempo. Hanno fatto scendere tutti i passeggeri israeliani, mentre noi italiani e i messicani siamo stati fermati a bordo».

LA LISTA

Ma la lista di paesi che hanno bloccato l'ingresso agli italiani è lunga: comprende Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Vietnam, Capo Verde, Kuwait e Seychelles. Un elenco che viene costantemente aggiornato sul sito ViaggiareSicuri della Farnesina. In Giordania, per esempio, possono rientrare solo i connazionali. Mentre a chi sia stato negli ultimi 14 giorni in Italia, Cina, Corea del Sud e Iran sarà negato il visto. Royal Jordanian e Easyjet hanno sospeso i collegamenti diretti con l'Italia fino a data da destinarsi. L'Arabia Saudita ha disposto su base temporanea il divieto di ingresso con visto turistico da paesi con casi confermati di coronavirus, così come il Kuwait. Vietano l'ingresso nel paese anche le autorità di El Salvador: potranno rientrare solo i salvadoregni, che dovranno però sottoporsi a una quarantena di 15 giorni. Divieto di sbarco alle Mauritius, invece, solo per chi venga da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché ai viaggiatori provenienti da Cina e Corea del Sud. Sospensione temporanea dei voli charter diretti anche tra l'Italia e Capo Verde.

LE RESTRIZIONI

Il Brasile ha una posizione meno netta: per il momento viene rafforzato il monitoraggio sanitario dei passeggeri in arrivo dall'Italia e da altri paesi europei. Per gli Stati Uniti, invece, è ancora presto per eventuali restrizioni: «Al momento giusto potremmo farlo, vedremo cosa succede», ha affermato Donald Trump. Nel frattempo, però, i Centers for Disease Control and Prevention hanno aggiornato al Livello 2 (su tre) i consigli relativi all'Italia, invitando i viaggiatori a «esercitare una maggiore cautela». Intanto la low cost ungherese Wizz Air ha cancellato molte rotte verso il Nord Italia, a causa della flessione delle prenotazioni. Il governo tedesco ha invece stabilito che chi viaggi in aereo e provenga da alcuni Paesi, tra cui l'Italia, debba fornire informazioni sul suo soggiorno. L'India aveva invece già sconsigliato i viaggi in Italia, annunciando la possibile quarantena per 14 giorni per quanti abbiano visitato il nostro Paese dal 10 febbraio. E anche la Turchia ha invitato i propri cittadini a non recarsi nelle zone italiane a rischio. La Russia ha fatto la stessa cosa. Il Regno Unito ha diffuso un travel advice, sconsigliando «i viaggi non essenziali nelle 10 cittadine della Lombardia e in quella del Veneto che sono state isolate». Un allarme sulle aree italiane a rischio contagio è stato diffuso anche dal sottosegretario ai Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari. Mentre il ministero della Sanità della Spagna ha inserito tra le «aree a rischio» Veneto, Lombardia Piemonte ed Emilia Romagna. E le autorità dell'Olanda hanno ordinato ai propri cittadini di non recarsi negli 11 comuni al centro del focolaio e hanno indicato Roma e il Lazio come zone a rischio.

Michela Allegri

