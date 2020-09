IL CASO

ROMA Lockdown in Israele; Francia, 42 dipartimenti in allerta rossa. La crescita molto veloce del numero dei nuovi positivi di coronavirus sta causando il ricorso, in varie nazioni, a misure di contenimento più rigorose. Israele, all'inizio della pandemia, era stato indicato come Paese modello nella gestione dell'emergenza. Oggi è in affanno, viaggia a 4mila nuovi casi al giorno pur avendo solo 8,8 milioni di abitanti. I reparti stanno esaurendo i posti letto e già si parla di ospedali da campo. Le autorità sono state costrette a decidere il lockdown per tre settimane. Israele è il primo Paese al mondo a tornare alla chiusura totale. In particolare, tra le cause che hanno fatto ripartire il contagio, viene anche indicata la riapertura delle scuole senza le necessarie precauzioni. Il Comitato interministeriale ha indicato al governo una serie di misure da inserire in un provvedimento atteso per domani. Il lockdown durerà due settimane, interesserà la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) ed il digiuno di Kippur. Vietato allontanarsi dalle proprie case a più di 500 metri. Chiuse le scuole, chiusi negozi e aziende non indispensabili. In Francia ieri 9.406 nuovi casi in 24 ore. E sono aumentati anche i decessi, 40. Il primo ministro Jean Castex: «Per la prima volta da molte settimane vediamo un chiaro aumento delle persone ricoverate». La sintesi di Castex: «In totale sono 42 i dipartimenti in allerta rossa, dove il virus circola attivamente. Questa lista non comporta conseguenze automatiche, ma permette al prefetto, in coordinamento con le autorità sanitarie e i rappresentanti locali, di adottare misure supplementari sull'uso della mascherina, gli assembramenti negli spazi pubblici, i grandi eventi o gli orari di apertura di alcuni negozi». Si attendono nuove misure complementari entro domani, mentre si conferma la riduzione della durata della quarantena da 14 a 7 giorni.

Negli Stati Uniti il presidente Trump ha escluso nuovi lockdown, ma il super esperto Anthony Fauci dice: «Dobbiamo isolarci e superare questo autunno e inverno perché non sarà facile. Non aiuta che gli Usa continuino a vedere circa 36 mila nuovi casi al giorno».

