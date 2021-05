Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIATEL AVIV Nella notte di Lag Ba-Omer la festa religiosa si trasforma in un incubo e diventa uno dei peggiori disastri della storia di Israele: 45 morti (tra cui 5 minori) e oltre 150 feriti. Sul Monte Meron in Galilea si erano dati appuntamento circa 100mila ebrei ortodossi dopo un anno di chiusura a causa del Covid per onorare la tomba del venerato rabbino Shimon Bar Yochai, simbolo della festa. Una massa impressionante. Il dramma...