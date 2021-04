Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA L'operazione isole Covid-free è in rampa di lancio: il governo valuta di dare il via entro fine aprile. Non solo Capri, Ischia e Procida, messe su una corsia preferenziale dalla Regione Campania che a colpi di vaccini punta a salvare la stagione estiva nei gioielli del golfo di Napoli, ma anche Ponza, le Lipari, Pantelleria, l'Elba e le altre possono aspirare ora al marchio salva-vacanze.Il piano del governo per immunizzare...