Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute e medico, era sull'aereo che ha riportato da Wuhan i 56 italiani bloccati, tra cui il giovane ricercatore emiliano risultato positivo al coronavirus. Secondo Anna Maria Bernini di Forza Italia il viceministro dovrebbe andare in quarantena.

«È una preoccupazione che non ha senso. Sono stati rispettati tutti i protocolli. E sull'aereo, oltre agli italiani di Wuhan, non c'ero solo io, c'erano medici, infermieri. Devono andare tutti in quarantena? E tutti quelli che lavorano allo Spallanzani?».

Lei durante il volo indossava la tuta, la mascherina, i calzari, i guanti, insomma le protezioni. Ha parlato in volo con il ricercatore emiliano?

«Difficile dirlo, avevano tutti le mascherine. Di certo io per 12 ore ho indossato tutte le protezioni, e le assicuro che non è semplice. Ma non lo dico io, lo mostrano le foto dello sbarco che tutti possono vedere. L'aereo era diviso con un telo isolante tra zona rossa con gli italiani di Wuhan e l'area in cui erano gli altri. È brutto che si faccia riferimento solo a me, sull'aereo c'erano anche i militari, c'era l'Italia che andava recuperare dei connazionali. In generale è sbagliato diffondere allarmismo. Era una missione e ne eravamo consapevoli, e avevamo preso le precauzioni. E lo stesso vale per l'infermiere che assiste i pazienti positivi allo Spallanzani: sa cosa rischia, sa come deve comportarsi».

