Isee modificata per supportare i nuclei più numerosi e i giovani

Una riforma dell'Isee rivolta ad agevolare le famiglie numerose, sempre meno in Italia, i nuclei monogenitoriali con figli e famiglie con figli minori di 5 anni. E' stato depositato il disegno di legge che vede la Senatrice Tiziana Drago (M5S) prima firmataria, per la riforma del calcolo dell'Isee, iniziativa portata avanti insieme alla collega Nunzia Catalfo, oggi ministro del Lavoro. Tre le modifiche proposte nel disegno di Legge: la prima si propone l'adozione del reddito netto, in luogo del reddito lordo, quale parametro per la...