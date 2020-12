IL PROVVEDIMENTO

ROMA Ok definitivo della Camera (280 voti favorevoli, 176 contrari 176 e un astenuto) al decreto Ristori. Il provvedimento, già approvato dal Senato e non modificato da Montecitorio, diventa legge. Tra le misure c'è anche la proroga del regime di golden power intra Ue. Previsto anche un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull'affitto e la sospensione delle tasse sul suolo pubblico per bar e ristoranti. Ancora in tema di tasse, potranno essere pagati anche in quattro rate, a partire da aprile, i versamenti della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell'Irap, già rinviati al 30 aprile in un'unica soluzione, per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro che abbiano registrato una perdita di almeno il 33% o, a prescindere dall'ammontare dei ricavi, per le attività nelle zone rosse e per i ristoranti nelle zone arancioni. Bollette elettriche: istituito un fondo da 180 milioni di euro per ridurre, in via transitoria, a tutte le partite Iva e le imprese che rientrano nei codici Ateco del decreto Ristori, le voci della bolletta relative al trasporto dell'energia e agli oneri di sistema. Traporti: viene aumentato di 390 milioni di euro nel 2021 il Fondo per il Tpl. Le risorse potranno essere utilizzate, nel limite di 190 milioni, anche per finanziere servizi aggiuntivi destinati a studenti.

LO SGRAVIO

Per il lavoro in arrivo uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni per i datori di lavoro, che occupano fino a nove dipendenti, che assumeranno giovani con contratti di apprendistato nel 2021. Stanziati 250 milioni alle Regioni ordinarie per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nel 2020. Viene destinato un contributo di 110 milioni di euro alle Regioni per ristorare le attività economiche che hanno registrato perdite di fatturato in seguito all'emergenza Covid. Arriva un contributo una tantum fino a 1.000 euro per gli edicolanti che abbiano sostenuto oneri straordinari per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza Covid. Sanità: via libera ai tetti massimi, a livello nazionale, per i costi da sostenere per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in strutture sanitarie private accreditate. In tema di spettacoli, viene aumento il limite di spesa (a 800 mila euro nei tre anni d'imposta) per il credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

Michele Di Branco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

