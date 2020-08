IL FOCUS

ROMA Il governo, da tempo, guarda alla Germania per la riforma del sistema fiscale italiano. Il primo a commissionare ai tecnici del ministero un approfondimento sul sistema di prelievo tedesco, era stato l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria. Roberto Gualtieri, che è succeduto a Tria alla scrivania che fu di Quintino Sella, ha ripreso in mano il dossier e ha indicato al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, la sua preferenza per una riforma dell'Irpef che sulla linea di quella in vigore in Germania. Ma perché al Tesoro si sono innamorati di questo sistema? La giustificazione la Germania avrebbe una curva più progressiva di quella italiana. Dunque un sistema più equo. Ma è davvero così? Per capirlo il Centro Studi Eutekne, guidato dall'ex vice ministro dell'Economia Enrico Zanetti, ha provato a mettere a confronto le aliquote effettivamente pagate in Italia (vuol dire al netto delle detrazioni fiscali) con quelle tedesche. E le sorprese di questa partita sulle tasse tra Italia e Germania non sono poche. Formalmente la struttura del prelievo tedesco è basata su una no tax area fino a circa 9.000 euro e un'aliquota variabile continua dal 14% al 42% nella fascia compresa tra 9.000 e 55.000 euro (che si stabilizza poi al 42% fino a circa 260.000 euro, per poi passare al 45%). Per ogni livello di reddito, insomma, opera una sorta di algoritmo che per ogni euro di reddito calcola un'aliquota fiscale. Ma la verità è che un tipo di curva simile può essere calcolato anche per l'Irpef italiana, applicando detrazioni e bonus vari (quegli stessi che Gualtieri vorrebbe eliminare).

Cosa viene fuori facendo, come ha fatto Eutekne, questa operazione? Fino a 15.000 euro di reddito, un dipendente tedesco paga decisamente di più di un dipendente italiano, per il quale, dopo l'introduzione del bonus 80 euro, poi diventato 100 euro con le misure dell'ultima legge di Bilancio, la curva del prelievo Irpef effettivo comincia a erodere la retribuzione lorda solo una volta superati 11.635 euro. Tra 15.000 euro e 25.000 euro le due curve si intersecano, restando però molto vicine, dopodiché da 25.000 euro fino a 65.000 euro è il dipendente italiano a pagare decisamente di più di quello tedesco. Per i redditi più elevati, fino a circa 500.000 euro, le due curve tornano invece a coincidere. Fin qui, insomma, potrebbe sembrare che il sistema italiano e tedesco sono sostanzialmente simili. In Germania i redditi bassi pagano un po' di più rispetto a quelli italiani, mentre in Italia la vera tartassata è la classe media. Ma la vera differenza tra Italia e Germania emerge quando se invece di prendere in considerazione un lavoratore single, si prende in considerazione un capofamiglia con coniuge e due figli a carico. In questo caso quello che c'è è un vero e proprio abisso. In Germania, fino a quasi 40.000 euro, il contribuente che ha una famiglia a carico, non paga e anzi riceve una integrazione di reddito per il tramite del meccanismo dell'imposta negativa. E le enormi differenze rimangono anche in corrispondenza di redditi più alti: con 100.000 euro di reddito, il lavoratore single tedesco paga circa il 36%, il lavoratore con coniuge e due figli a carico paga circa il 21%. In Italia, invece, il fattore famiglia viene valorizzato assai meno in corrispondenza di redditi bassi e medi e addirittura scompare del tutto in corrispondenza di redditi alti.

LE SIMULAZIONI

A 30 mila euro di reddito, un contribuente single italiano, versa al Fisco il 22,73% dei suoi guadagni; se ha una moglie e due figli a carico, versa circa il 16%, contro un'imposta negativa dell'8,25% di un suo omologo tedesco. Ma, come detto, le vere differenze sono per i redditi più alti. A 100 mila euro un single italiano paga il 36,2% di tasse rispetto al suo reddito, contro il 35,8% del contribuente single tedesco. Ma se quello stesso contribuente ha una famiglia, sempre con due figli, in Italia dovrà lasciare al Fisco il 35,89% del suo reddito, mentre in Germania il 20,76%. Dunque, la vera differenza tra i due sistemi è come sono trattate le famiglie. E forse anche questo potrebbe essere uno dei motivi che spiegano la differenza dei tassi di natalità tra i due Paesi e la decisione del governo italiano di provare a colmare queste distanze adottando l'assegno unico per i figli che dovrebbe partire a gennaio del prossimo anno.

