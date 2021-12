IL PROVVEDIMENTO

ROMA Il taglio delle tasse concordato tra il governo e i partiti di maggioranza ha finalmente preso forma. Ieri è stato depositato in Senato il maxi emendamento che, tra le altre cose, recepisce il taglio da cinque a quattro delle aliquote fiscali. E fino qui tutto come previsto. I nuovi scaglioni saranno del 23% per i redditi fino a 15 mila euro, del 25% per quelli fino a 28 mila euro, del 35% fino a 50 mila euro e del 43% per quelli superiori a questa soglia. Ma la novità è un'altra. Nel testo del governo è stata introdotta una clausola per salvare il bonus da 100 euro, quello introdotto da Matteo Renzi e poi potenziato dal governo Conte. Il bonus 100 euro è stato confermato per tutti i redditi fino a 15 mila euro. Il trattamento integrativo è stato salvaguardato anche per i redditi tra 15 mila e 28 mila euro nel caso in cui, a causa della riduzione delle aliquote, dovessero diventare incampienti e non riuscire più a far usufruire delle detrazioni su mutui, ristrutturazioni o carichi familiari. Nel caso questo dovesse accadere, interverrebbe un «trattamento integrativo» fino a 1.200 euro all'anno, ossia i 100 euro al mese del vecchio bonus Renzi.

La clausola di salvaguardia dei 100 euro non è l'unica novità. L'emendamento del governo rifinanzia anche il bonus per l'acquisto delle nuove tv e dei decoder necessari al cambio di tecnologia di trasmissione. Nel 2022 arriveranno 68 milioni di euro per l'acquisto di apparecchi in linea con i nuovi standard tecnologici. E ci sarà anche un'altra novità di rilievo. Gli over 70 che hanno un assegno pensionistico sotto la soglia dei 20mila euro annui potranno ricevere il decoder (che deve avere un costo massimo di 30 euro) direttamente a casa, grazie agli accordi fra il Ministero dello Sviluppo economico e le Poste. Il governo, poi, lancia una ciambella di salvataggio ai gradi Comuni che sono a rischio default, a partire da quello di Napoli. I capoluoghi delle città metropolitane in dissesto potranno contare dal 2022 al 2042 su un contributo complessivo dello Stato di 2,67 miliardi (di cui 150 milioni nel 2022). Lo Stato, insomma, si accollerà in pratica una parte del loro debito. Ma i Comuni saranno chiamati a contribuire al risanamento delle loro finanze. O meglio, lo saranno i cittadini, visto che l'emendamento prevede la possibilità di aumentare le addizionali Irpef anche oltre i tetti attualmente previsti. Gli stessi Comuni, poi, dovranno tagliare la spesa per il personale e ridurre tutte le spese correnti.

IL PASSAGGIO

Se su Irpef e bollette, grazie all'emendamento del governo, le misure sono praticamente definite, su altri temi si continua a lavorare. Tanto che l'inizio delle votazioni sulla manovra è slittato ancora a domani. Si tratta ancora, per esempio, sull'eliminazione del tetto Isee di 25mila euro per il Superbonus del 110 per cento applicato alle villette e alle case unifamiliari. Nonostante i dubbi legati al costo della misura per i prossimi anni, il governo sarebbe ormai orientato a eliminare la soglia. Così come dovrebbe entrare nel pacchetto anche la norma salva-infissi, che allunga lo sconto del 10 per cento anche sui lavori «trainati». In discussione c'è ancora, invece, il bonus facciate. Una parte della maggioranza aveva chiesto una proroga di sei mesi dello sconto al 90 per cento. Più probabile si vada verso uno sconto del 70 per cento per tutto il 2022. Sulle cartelle tiene l'accordo. Quelle notificate nel 2022 potranno essere pagate in sei mesi.

Andrea Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA