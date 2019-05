Iraq, tre francesi condannati a morte l'accusa: sono foreign fighter dell'Isis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONDANNAROMA Una decisione mai presa finora: tre francesi accusati di appartenere all'Isis sono stati condannati a morte da un tribunale iracheno. Si tratta della prima condanna del genere per dei foreign fighter di origine transalpina. I tre potranno presentare appello e avranno 30 giorni di tempo per farlo. I loro nomi sono Kévin Gonot, Léonard Lopez e Salim Machou. Sono stati fermati in Siria, lo scorso febbraio, da gruppi arabo-curdi in lotta contro l'Isis, prima del trasferimento insieme ad altri nove connazionali in Iraq. Secondo la...