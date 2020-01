Iraq, il giallo del ritiro Usa Altolà della Nato: «L'Iran non avrà la bomba atomica»

LA GIORNATA

NEW YORK «L'Iran sarà il vostro prossimo Vietnam!» Il terzo giorno delle esequie di stato per il generale iraniano Qassem Soleimani ha visto eccessi di parossismo nella rabbia esibita per le strade del Paese. La figlia del militare nella sua lunga tunica nera ha rinnovato la promessa rivolta alle spose e alle mamme statunitensi: «Preparate le vostre bare», mentre i leader ripetono che la vendetta è sicura, e che avrà lo stesso peso dell'oltraggio subito. Mentre il comandante al Quds specifica: «Prenderemo di mira anche gli alleati degli Usa, compresi i militari britannici».

Toni furenti anche da Trump contro il parlamento iracheno, colpevole di avere approvato una mozione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi da tutto il territorio nazionale.

DICHIARAZIONI

La Casa Bianca ha esercitato pressioni su Baghdad per bloccare quel voto, come ha rivelato il sito di notizie politiche della capitale Axios, e Trump non ha nascosto il suo disappunto di fronte ai cronisti che lo accompagnavano: «Se ci chiedono di andare via, non lo faremo in modo amichevole. Abbiamo speso miliardi per costruire una base aerea in quel Paese. Non ce ne andremo senza prima aver riscosso i nostri investimenti». E ancora: «Li colpiremo con sanzioni come non ne hanno mai viste prima, più dure di quelle in vigore contro l'Iran».

Il messaggio è stato registrato a Baghdad. Il primo ministro dimissionario Mahdi aveva convocato l'ambasciatore Usa Matthew Tueller per quella che avrebbe dovuto essere la cerimonia di consegna della risoluzione, ma ha finito per dirgli che basterà ritirare dalla scena i soli militari Usa impegnati in azioni di combattimento. Non è stato abbastanza per gli statunitensi.

In serata il comandante delle forze Usa in Iraq, il generale William H. Seely, ha annunciato il «riposizionamento» delle forze della coalizione in vista di un «ritiro definitivo dal Paese, nel rispetto della decisione sovrana» del parlamento iracheno. Una dichiarazione che è stata contraddetta dal capo del pentagono Mark Esper: «Non c'è stata assolutamente alcuna decisione di lasciare l'Iraq».

LE ALLEANZE

La decisione deve aver gettato nello sgomento la delegazione saudita che si era precipitata ieri a Washington per far presente le preoccupazioni del governo di Riad difronte all'ipotesi di un'Iraq lasciato sguarnito dalla protezione degli Usa, con l'Iran libero di estendere la sua pressione militare sulla linea di confine tra Arabia e Iraq. Adel Mahdi ha cercato anche di riabilitare agli occhi degli Usa l'operato del suo governo, accusato di aver aperto le porte del paese all'Iran, e di aver lasciato che Soleimani concordasse con gli sciiti iracheni l'assalto all'ambasciata. Il premier ha detto che il generale dei pasdaran stava arrivando in città per negoziare con una delegazione sunnita il raffreddamento della tensione tra Iran e Arabia Saudita, grazie alla mediazione di Baghdad.

I Paesi europei sono in prima linea negli appelli alla calma. L'alto rappresentante per la UE Josep Borrell ha parlato a lungo con il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif e i due hanno promesso di incontrarsi. Borrell ha chiesto che Teheran si impegni a mantenere in vita il Piano congiunto di azione che dal 2015 ha fermato il programma di sviluppo nucleare iraniano, e che il regime di Teheran ha detto domenica scorsa di voler abbandonare. «Gli alleati hanno affermato che l'Iran non deve mai ottenere l'arma nucleare e si sono detti preoccupati dal programma missilisti dell'Iran». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine della riunione straordinaria degli ambasciatori dei 29 paesi dell'Alleanza atlantica. Merkel, Johnson e Macron gli hanno fatto eco con raccomandazioni dal tono più moderato a non abbandonare lo spirito e la lettera dell'accordo. La tensione resta altissima nelle cancellerie di molti Paesi, e la borsa non può che riflettere le preoccupazioni. Petrolio e soprattutto l'oro sono sotto pressione. L'agenzia Moody's valuta che un escalation delle tensioni in atto potrebbe avere gravi ripercussioni sull'economia globale, e provocare «shock economici e finanziari».

Flavio Pompetti

