Iran-Usa, dialogo a rischio nuove sanzioni di Trump

LA TENSIONENEW YORK Si avvicina l'estate, e a Washington si respira una tensione torrida simile a quella che nel 2017 vide il confronto fra Usa e Corea del Nord arrivare ai limiti di una guerra. Oggi il nemico che spinge Donald Trump verso l'orlo del baratro è l'Iran. Con una manovra a tenaglia, in parte economica e in parte militare, la Casa Bianca stringe il cappio intorno a Teheran, generando non poco nervosismo fra gli alleati, non solo europei. L'ultimo passo compiuto dal presidente Usa è di imporre sanzioni contro la Persian Gulf...