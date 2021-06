Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Iran oggi al voto per le elezioni presidenziali, con la Repubblica islamica chiamata a scegliere il successore del riformista Hassan Rouhani (in foto), che non può ripresentarsi dopo due mandati. Quello che è certo è che nel paese asiatico non ci saranno svolte aperturiste, soprattutto dopo che i veti della commissione elettorale e i ritiri dei singoli hanno di fatto tolto dalla corsa gli alleati di Rouhani, i riformisti e le poche donne...