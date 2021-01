I CONTRASTI

NEW YORK Durante la campagna elettorale del 2016 Donald Trump vantò un'infinità di volte la sua bravura di uomo d'affari. Molti rimasero abbagliati dai suoi luccicanti grattacieli, mentre pochi invece ascoltavano le voci di quanti rivelavano una diversa verità e parlavano di un imprenditore che aveva la pessima abitudine di non pagare le aziende che quei suoi grattacieli li avevano costruiti. Alla lista dei nomi di imprese che sono dovute ricorrere ai tribunali potrebbe adesso aggiungersi perfino quella di Rudy Giuliani. Trump sarebbe infatti deciso a non pagargli la parcella. Certo, si tratta di una parcella salatissima. L'ex sindaco di New York, nonché ex Procuratore Federale del South District di New York aveva un'impegnativa scritta di Trump per un compenso di 20 mila dollari al giorno per il periodo dei ricorsi contro il risultato delle elezioni del 3 novembre. Adesso il presidente, come fece con le ditte che gli avevano istallato i gabinetti, le finestre, i pavimenti nei suoi palazzi, si dice scontento del risultato del lavoro dell'avvocato, e non solo ha congelato i pagamenti, ma ha anche chiesto di controllare di persona la nota delle spese in cui Giuliani è incorso durante i suoi viaggi negli Stati contestati.

La decisione appare alquanto inopportuna, quando il presidente sta per affrontare un altro processo di impeachment al Senato. Dopo l'approvazione della messa in stato di accusa da parte della Camera, mercoledì, il processo passa infatti ora al giudizio dei senatori, e Trump ha bisogno di avere al fianco un'ottima squadra legale. Ma intanto l'avvocato che lo ha difeso a dicembre del 2019, per il primo impeachment, Pat Cipollone, ha discretamente messo in giro l'informazione che lui questa volta non ci sta. Come molti altri amici, collaboratori o dipendenti, anche Cipollone non riesce a perdonare al presidente di aver sovreccitato i suoi seguaci al punto da causare una insurrezione che per un pelo non si è risolta con un bagno di sangue dei deputati e senatori democratici.

La sera di mercoledì Trump si è fatto convincere dalla figlia Ivanka e dal genero Jared Kushner e ha girato un breve video in cui ha detto molto chiaramente che «la violenza e il vandalismo non possono assolutamente avere alcun ruolo nel nostro Paese e nel nostro movimento». L'appello potrebbe arrivare troppo tardi per fermare le fazioni insurrezioniste che secondo l'Fbi si starebbero preparando a ulteriori attacchi in vista dell'insediamento di Joe Biden, mercoledì prossimo, ma potrebbe almeno secondo Ivanka e Jared convincere i senatori repubblicani a non condannarlo per l'accusa di istigazione all'insurrezione. Il vuoto che si è creato intorno al presidente è impressionante, riferiscono i giornalisti della Casa Bianca, che descrivono il silenzio nella residenza ma notano anche l'assenza totale di preparazioni per la difesa dall'impeachment, a differenza dell'iperattività del dicembre 2019. Non ci sono conferenze stampa dei sostenitori del presidente, dei suoi portavoce, non ci sono comunicati stampa a raffica, e soprattutto c'è il silenzio su Twitter, il principale strumento di attacco e difesa che Trump ha usato per anni.

La stessa preoccupazione ora attanaglia Rudy Giuliani, che aveva sposato la causa di Trump esponendosi anche nel passato, e sperava in un perdono presidenziale prima dell'uscita del suo cliente dalla Casa Bianca. Rudy non è solo sotto indagine per le sue attività in Ucraina, ma è a rischio di venire radiato dall'ordine degli avvocati di New York per le parole incendiare pronunciate allo stesso comizio in cui Trump aveva spinto la folla a marciare verso il Campidoglio. Nelle oltre 60 cause mosse contro il risultato delle elezioni, Giuliani stesso in realtà non è mai stato in grado di presentare quelle «clamorose prove delle frodi» che citava in ogni suo comizio, e varie volte si è visto liquidato da giudici, talvolta di nomina trumpiana, indignati per l'infondatezza dei ricorsi.

Intanto si sta definendo la serata dell'insediamento di Biden e Kamala Harris. L'inauguration Day ha mobilitato lo star system: l'inno nazionale sui gradini del Capitol è affidato a Lady Gaga, Jennifer Lopez per l'intrattenimento musicale e in prima serata Tom Hanks in uno speciale tv di 90 minuti con Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake e Ant Clemons. Non ci sarà pubblico, se non incollato al piccolo schermo.

