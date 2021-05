Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROMA L'ultima partita di serie A con il pubblico, almeno per il 20 per cento della capienza degli impianti. Gli spettatori dovranno avere il green pass: vaccinazione completata o infezione superata o tampone negativo nelle ultime 48 ore. Al Comitato tecnico scientifico, però, ancora non c'è stato un approfondimento su questa ipotesi. E pesano anche gli assembramenti per la festa scudetto dell'Inter. «È più facile controllare...