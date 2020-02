L'ASSEMBLEA

NEW YORK La sfida dei democratici contro Donald Trump è cominciata male. Dopo mesi di campagna, si è tenuto lunedì sera il primo appuntamento delle primarie democratiche che dovranno designare il candidato che il 3 novembre correrà contro il presidente. E non poteva andar peggio. Con gli occhi di tutta l'America e di tutto il mondo puntati sull'Iowa, i democratici si sono comportati come dei dilettanti allo sbaraglio.

L'ERRORE

Un errore nell'app che doveva contare i voti ha causato ritardi degni dell'epoca predigitale, tanto che 24 ore dopo i caucus, non era ancora chiaro chi avesse vinto. Il fatto che il nome dell'app fosse Shadow, ombra, ha letteralmente gettato un'ombra sui risultati. Aggiungeteci che era stata creata da veterani della campagna di Hillary Clinton, e il cocktail è completo: voci irate di complotti, soprattutto da parte dei sostenitori di Sanders, sono subito dilagate nella rete. La portavoce del partito democratico dell'Iowa, Mandy McClure, ha faticato a rintuzzare i sospetti, e ha dovuto ripetutamente assicurare che «non c'era stata nessuna intrusione, nessun hacker in azione». Solo che l'app non aveva funzionato, e «si era dovuto ricorrere alla conta manuale». Certo, i vari candidati si sono affidati comunque a valutazioni interne, effettuate nei vari seggi dai loro sostenitori.

E così hanno potuto avere un'idea di massima di com'era andata. Idea che è stata sufficiente a Bernie Sanders per dichiararsi vincitore, e sostenere di aver distanziato di almeno quattro punti l'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg e la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren. Sanders stesso ha detto che l'ex vicepresidente Joe Biden sarebbe finito quarto, mentre la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar quinta. Se la conta finale confermerà i dati comunicati dal senatore del Vermont, l'ex vicepresidente Biden può sembrare traballante, ma in realtà si aspettava di non fare bene nell'Iowa, e quasi quasi il pasticcio gli ha fatto comodo perché ha fatto passare in second'ordine la sua scarsa performance, e gli ha invece permesso di dichiararsi pronto per le prossime battaglie.

VANTAGGIO

Un altro che ha tratto un vantaggio dal patatrac è stato l'ex sindaco di New York Mike Bloomberg, che non si era presentato in Iowa, ma ha approfittato della confusione per inondare i canali tv di una nuova serie di spot pubblicitari che invece esaltavano la sua efficienza e il suo pragmatismo. Ovviamente anche Donald Trump ha sfruttato il clamoroso errore dei rivali per prenderli in giro. Il presidente era occupato a apportare gli ultimi ritocchi al discorso sullo stato dell'Unione che doveva tenere ieri sera alle ventuno (le tre del mattino da noi), ma ha trovato il tempo per twittare sui Dem e sulla loro «incompetenza per il disastro del voto appena accaduto nel grande stato dell'Iowa».

Trump aveva promesso di tenere un discorso dai toni positivi, dall'ottimistico titolo «La grande rimonta dell'America», con cui intendeva ricordare al pubblico i suoi successi. Molti dei suoi collaboratori gli avevano suggerito di non citare neanche il processo di impeachment, anche se oggi è scontato che il senato lo assolverà. Volare alto non è comunque lo stile di questo presidente, che si sente rafforzato da due ultimi sondaggi, Gallup e Rasmussen - che lo danno al 49 per cento di approvazione, un tasso che non ha mai toccato nei suoi tre anni alla Casa Bianca. Nella realtà Trump ha di che sentirsi soddisfatto, se è vero che l'unico mistero che ancora circonda il voto del Senato oggi pomeriggio non riguarda come si comporteranno i repubblicani, decisi ad assolverlo, ma i democratici di Stati filo-Trump, che potrebbero schierarsi con i rivali, garantendo al presidente la possibilità di sostenere che è stato assolto con un voto bipartisan.

Anna Guaita

