«Per ridurre gli spostamenti abbiamo attivato la consegna dei farmaci a domicilio in tutta Italia. Il primo caso riguarda una paziente della regione Calabria in carico al nostro istituto». Lo ha detto ieri Maria Giuseppina Bonavina, direttore sanitario dell'Istituto oncologico veneto. In queste settimane lo Iov ha eseguito il tampone su 766 dipendenti, oltre la metà del personale: «I casi positivi riguardano il 2,5% dei dipendenti e anche qualche paziente. Finora il percorso dei pazienti positivi non ha portato situazioni drammatiche, se non in un paio di casi». Due decessi che però sono stati registrati dall'Azienda ospedaliera.

Il dg Giorgio Roberti ha precisato che «le attività dello Iov continuano: la sede di Padova registra oltre 900 accessi al giorno per oltre 400 visite oncologiche, 100 visite su melanomi e sarcomi, quasi 200 trattamenti di radioterapia e oltre 150 di chemioterapia. La sede di Castelfranco riceve oltre 200 pazienti al giorno per visite oncologiche, chemioterapie, medicina nucleare e attività chirurgiche». Per ora sono state bloccate «solo le attività libero-professionali e alcune prestazioni differibili».

