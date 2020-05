IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Accidenti ai telefonini e a Youtube. Poi vai a capire se anche stavolta c'è dietro lo zampino del diavolo. Dopo l'ormai celebre filmato ripreso da un seminarista scozzese, alcuni mesi fa, in cui si vede Francesco che davanti ad una buona bottiglia di whisky, dono di un gruppo di timidissimi seminaristi, esclama ridendo: «Ecco: questa è la vera acqua santa». Naturalmente una battuta capace di sciogliere l'atmosfera un po' ingessata dalla formalità d'Oltretevere. Ma quel filmato prese a girare e rimbalzare ovunque perché mai si era visto un Papa scherzare così liberamente e senza filtri con i suoi ospiti anche se questo finì per mettere in imbarazzo la struttura vaticana che censurò il video. Pochi giorni fa è accaduto una cosa simile.

Il Papa sentendosi elogiato per la sua santità, forse per ridimensionare la portata dell'osanna («Santo Padre noi pregheremo per lei, ma lei non ne ha bisogno perché è già santo») ha avuto un attimo di disorientamento e si è schernito. E la battuta gli è spuntata: «Allora ci rivedremo all'inferno». La signora che teneva in mano il telefonino e parlava con lui assieme al figlio, un ragazzo autistico che aveva scritto al Papa per raccontargli che ogni mattina alle 7 accende la tv per seguire la messa a Santa Marta, ha sgranato gli occhi interdetta e ha balbettato: «No, no ci andremo noi, ma lei di sicuro no». Questione di certezze: i Papi non possono andare all'inferno, solo Dante ce ne ha spedito qualcuno. Pensare che la telefonata era iniziata normalmente, e nessuno avrebbe immaginato un epilogo tanto buffo.

Un Papa che dà appuntamento tra le fiamme eterne a una intera famiglia di praticanti. Andrea, il ragazzo, intanto aspetta fiducioso di ricevere la papalina bianca che aveva chiesto come suo grande desiderio. Il video della telefonata registrato da uno dei familiari ha iniziato a girare tra i parrocchiani di Caravaggio fino a finire sul giornale locale, la Provincia di Cremona e da lì su vari social, fino a rimbalzare da un account all'altro, a volte con commenti divertiti altre volte con commenti sconcertati. Agli inizi del pontificato il modo di fare di Papa Francesco - immediato e senza filtri - ha sbriciolato in poco tempo lo stile paludato della curia e le sue battute spesso hanno fatto il giro del mondo. Un giorno disse che avrebbe voluto dare un calcio nel sedere ai corrotti, poi che avrebbe dato un pugno a chi offende la sua mamma, alle suore diede delle zitelle. Ma forse l'espressione più divertente la usò davanti ad una delle reliquie più venerate della Spagna, il bastone nodoso sul quale si appoggiava Santa Teresa d'Avila. «E' con questo che camminava la vecchia?»

Franca Giansoldati

