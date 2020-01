«Io, prete leghista? Queste le mie idee, nulla da nascondere»

IL CASO

ALBIGNASEGO (PADOVA) Il selfie con la bandana del Venezuela e la foto con l'ex modella di Playboy, la serata a ballare con i ragazzi e l'esibizione sul palco in versione rock. Ma anche il commosso incontro con Papa Wojtya, i pomeriggi di riflessione con i bambini e i brindisi solidali con gli anziani. «Io sono tutto questo, l'uno e l'altro. Lo sono sempre stato e non ho nulla da nascondere» sorride allargando le braccia don Marino Ruggero. Il sacerdote padovano, appena allontanato per motivi ancora misteriosi dalla parrocchia di San Lorenzo di Albignasego, negli ultimi giorni è stato travolto da un caso che provoca clamore, tensioni e divisioni.

Da un lato c'è il messaggio del vescovo Cipolla, che spiega di aver ricevuto «segnalazioni su comportamenti non conformi allo stato clericale». Dall'altro c'è la mobilitazione in massa dei fedeli, che hanno raccolto quasi mille firme a sostegno del prete e intendono perfino scrivere una lettera al Vaticano. In mezzo lui, don Marino Ruggero, 54 anni, che legge l'ondata di messaggi di solidarietà e prova a sdrammatizzare: «La sto vivendo male, ma stasera alle 20.45 ho un appuntamento con cui distrarmi». Quell'impegno non è una messa da celebrare e nemmeno una riunione parrocchiale: il prete è tifosissimo della Juve e la partita contro la Roma è il modo giusto per provare a pensare ad altro.

LE POSIZIONI

Don Marino Ruggero, dal 2017 alla guida di una delle parrocchie del secondo comune più popoloso della provincia di Padova, è un personaggio fuori dagli schemi ecclesiastici. Senza peli sulla lingua, attivissimo sui social, coraggioso nel prendere posizione su ogni tema anche quando i colleghi più anziani suggerivano prudenza. Dagli interventi sul «problema dei Rom, che non si risolve con belle prediche ma con soluzioni concrete» fino alle partecipazioni ai convegni a sostegno della legittima difesa. «Caro ladro, io mi difendo» scrisse sul bollettino parrocchiale di marzo. Posizioni che hanno provocato un certo imbarazzo all'interno dell'ambiente ecclesiastico padovano, ma ora lui non cede di un millimetro: «Io sono sempre stato così, con le mie idee, fin da prima di diventare prete. Dicono che io sia un prete filo-leghista? Se alcuni miei pensieri coincidono con quelli di un partito politico non è né colpa mia né merito mio. Queste sono le mie idee e io non posso tradire me stesso». Lo stesso vale per il suo attivismo social, indigesto a qualcuno in paese: «Pubblico tante foto. E allora? Ai miei amici sono sempre piaciuto così e i messaggi che sto ricevendo dai parrocchiani sono la miglior dimostrazione di quanto io sia apprezzato».

LE MALELINGUE

In paese sono circolate anche voci su sue presunte frequentazioni femminili non adeguate al ruolo di sacerdote. Davanti a certi spifferi, lui alza la voce e taglia corto: «Illazioni assurde, che vengono sempre fatte fin dai tempi di Adamo ed Eva. Si parla sempre di sesso e di soldi, ma non c'è niente di vero». Resta il giallo sul suo allontanamento temporaneo: «Il vescovo dice che si tratta solo di un periodo e io credo ai miei superiori. Ci ho parlato di persona ma non mi sono state spiegate le motivazioni, aspetto anche io di conoscerle. Verrà fatta chiarezza, io mi prendo un periodo di pausa ma poi spero di tornare ad Albignasego. La speranza è l'ultima a morire».

LE TENSIONI

La parrocchia, intanto, è in fibrillazione. Chi era presente alla messa di ieri mattina ha assistito alla stessa scena verificatasi sabato sera. Il vicario diocesano legge il comunicato del vescovo Cipolla, uno sparuto gruppo di fedeli si alza in piedi e inizia ad urlare. «Rivogliamo don Marino, fatelo tornare indietro». Chi urla chiede spiegazioni e accusa la Diocesi di «troppe falsità». Riferendosi alla celebrazione del Battesimo di Gesù, un uomo si spinge addirittura oltre: «Prima il fango, poi l'acqua». Il fango sarebbe quello «lanciato ingiustamente verso don Marino».

A difenderlo, tra una foto su Instagram e l'altra, c'è anche Francesca Lukasik. È lei l'ex modella padovana di Playboy, protagonista anche alla trasmissione La pupa e il secchione, ritratta in uno scatto sorridente assieme a don Marino. «Ci siamo conosciuti l'anno scorso l'anno scorso in occasione delle premiazioni di un torneo di calcetto ed è nato subito un bel rapporto. È una persona splendida e un bravissimo parroco, con me non ha certo avuto atteggiamenti strani o volgari. È sicuramente un parroco moderno, questo possiamo dirlo». Intanto, prima di dedicarsi a Roma-Juve, don Marino che fa? Posta su Facebook una foto con una citazione di Andrea Camilleri: «Adoro chi osa, odio chi usa». Il destinatario è misterioso, il caso è tutt'altro che chiuso.

Gabriele Pipia

