«Io, insultato e picchiato dal branco perché gay» Giovane ferito a Milano

MILANO Si è avvicinato, con passo incerto e col volto sanguinante, a una pattuglia della Polizia locale in servizio in corso di Porta Ticinese, una delle zone più frequentate della movida milanese. Era intorno a mezzanotte e il venticinquenne aveva una ferita lacerocontusa in testa e varie ferite al corpo. «Mi hanno circondato almeno otto persone, forse dieci, mi hanno insultato e picchiato perché sono gay», ha raccontato a fatica, ancora non è chiaro se alla pattuglia o ai soccorritori del 118. Il branco lo aveva colpito, nel suo racconto, a calci e pugni e ferito con un coccio di bottiglia al capo.

Il ragazzo è stato portato al Policlinico, in condizioni non gravi ma sotto choc. È stato dimesso in mattinata: ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Allo stato non risulta che il giovane abbia sporto denuncia, ma gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona di Porta Ticinese, a quell'ora molto frequentata per via dei numerosi locali, e sono alla ricerca di testimoni per dare un volto agli aggressori. Forse i frequentatori della movida potrebbero aver visto qualcosa e dare indicazioni sul gruppo che ha agito, dieci contro uno, contro un ragazzo perché gay. Tutto ciò in un orario in cui la zona è densamente frequentata, soprattutto da giovani e studenti che affollano i pub che offrono drink a prezzi contenuti. Gli investigatori sono in attesa di sentire l'aggredito, che potrà fornire elementi utili per identificare gli autori dell'aggressione a sfondo omofobo.

Sulla vicenda prende posizione il Gay center con il suo portavoce, Fabrizio Marrazzo: «Esprimiamo solidarietà al giovane aggredito, purtroppo quanto accaduto è solo la punta dell'iceberg, ogni giorno oltre 50 persone in Italia sono vittime di omofobia e transfobia, dati del nostro numero verde 800713713 Gay Help Line, e purtroppo come in questo caso quasi nessuno denuncia. Per questo facciamo appello al premier Conte al fine che si approvi al più presto una legge che contrasti l'omofobia, ma sopratutto prevenga e dia supporto alle vittime». E per il deputato padovano del Pd Alessandro Zan «non ci sono più alibi per ritardare ulteriormente l'approvazione di questa legge» già all'esame della Camera: «Il tempo è scaduto».

