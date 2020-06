Non sa ancora quando ci sarà la cerimonia in cui le sarà consegnata formalmente l'onorificenza, ma assicura che «quando il Presidente verrà a Vo', io farò il possibile per esserci. Quello è un posto che rimarrà per sempre nella mia vita». Mariateresa Gallea, 33 anni, è la dottoressa padovana che per due settimane, all'inizio dell'emergenza, ha lavorato bardata come un astronauta nel primo focolaio veneto. Nominata Cavaliere dal Capo di Stato, ha ricevuto la notizia mentre stava lavorando nell'ambulatorio dell'Arcella. «Al telefono ho dovuto stare impassibile perché avevo una paziente davanti, ma poi da sola mi sono commossa e sono esplosa di gioia».

Dottoressa, è passata quasi una settimana. Ha realizzato ciò che le è capitato?

«Sì, ho capito l'importanza e il prestigio di questo riconoscimento. Sono estremamente contenta per quello che rappresenta e per tutta la categoria professionale».

Il più bel complimento che ha ricevuto?

«Quello di un collega. Mi ha scritto che sono un medico completo, che unisce la tecnica all'etica, mettendo al centro sempre il paziente».

È più stata a Vo' dopo quei giorni di fuoco?

«Sono tornata per la prima volta giovedì, dopo tre mesi esatti, ed è stato un po' come rivivere quei giorni. Un periodo che sarà impossibile dimenticare».

La prima immagine che le viene in mente?

«L'assetto di guerra. Le transenne all'ingresso della zona rossa e la necessità di fare controlli quotidianamente prima di entrare davano davvero quell'idea. E in effetti in guerra lo eravamo davvero, anche se era una guerra diversa. Non c'erano le bombe, ma solo un nemico invisibile».

Mattarella all'apertura dell'anno scolastico. Che effetto le farà?

«Credo ci sia un importante legame tra scuola e sanità. Il Presidente si è sempre dimostrato sensibile a questi due temi che sono colonne portanti nella civilizzazione di una società. Più uno Stato ha un livello istruzione alto e una sanità accessibile a tutti, più sarà un Paese sviluppato».

In attesa di stringere la mano al Presidente, ha già festeggiato a Padova?

«Non ancora, aspettiamo periodi più propizi. Speriamo di poter festeggiare la sconfitta del Covid. A quel punto la festa sarebbe ben più importante».

