Ha vissuto quarantotto giorni da incubo, a cavallo tra marzo e aprile, segregato nella sua casa di Milano con un tampone positivo e quel virus che non voleva saperne di andarsene. Erano i primi giorni della pandemia, quando la Lombardia era già epicentro dell'emergenza nazionale e il Covid era ancora un nemico quasi sconosciuto. Otto mesi dopo Alessandro Politi, 32 anni, entra e esce continuamente dai reparti più critici dell'ospedale di Padova. Lo fa da inviato della trasmissione Le Iene raccontando dal vivo il lavoro in trincea di medici e infermieri, ma anche il terrore negli occhi di pazienti e familiari. «Una descrizione con una dose commovente di umanità» ha detto nei giorni scorsi il presidente Luca Zaia. Ascoltando queste parole Alessandro sorride mescolando orgoglio ed emozione: «Ho una nonna e tanti altri parenti veronesi, ora mi sento un po' veneto anche io».

Alessandro, ha già realizzato quattro puntate dall'ospedale di Padova. Quattro puntate seguitissime a livello nazionale.

«Sì, siamo partiti dal reparto di Malattie infettive, poi abbiamo raccontato la Terapia semi-intensiva e la Terapia intensiva. L'ultima andata in onda è stata dedicata alla cura al plasma. Stiamo continuando a girare e ci saranno altre preziose e toccanti testimonianze (la prossima puntata è in programma martedì, ndr).

Che effetto le fa vedere da dentro ansie e speranze in un momento così difficile?

«È una sensazione fortissima. Non mi sento più un giornalista. Quando esco dall'ospedale mi sento un po' medico, un po' infermiere, un po' operatore sociosanitario e un po' paziente. Mi sento davvero uno di loro, come se fossi un anello di congiunzione tra tutte queste figure. È un'esperienza che mi sta arricchendo tantissimo, anche in modo inaspettato».

Nella maggior parte dei commenti sui social il pubblico vi ringrazia.

«Da parte nostra non c'è alcuna speculazione del dolore. C'è soltanto la volontà di dare più informazioni possibili perché sappiamo che abbiamo una responsabilità. La gente ha bisogno di vedere la verità in un momento storico in cui tutti sostengono di averla. Noi la mostriamo così, in modo nudo e crudo».

Il rapporto con i pazienti com'è?

«Sono entrato in punta di piedi e molti temevano di farsi intervistare dalla televisione. Ora invece sono loro che mi chiamano e mi chiedono di poter parlare, di poter dare loro voce».

Il governatore Zaia vi ha ringraziato pubblicamente.

«È stato un grande onore e mi sento un po' veneto anche io. L'idea è stata del mio capo Davide Parenti ma un grande grazie va anche all'autore Marco Fubini e a Lorenzo Magaletti, l'operatore che mi segue tutti i giorni dentro l'ospedale».



Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA