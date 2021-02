IL CASO

ROMA Lasciare liberi i partiti di fare proposte per i posti di sotto-governo forse non è stata una buona idea. Il risultato è una rissa continua con pretese e nomi che cambiano casella e ne scalzano altri. La partita è nelle mani del sottosegretario Roberto Garofoli che è riuscito a mettere giù una griglia composta di numerose alternative e che non rivela chi poi avrà il ruolo da viceministro. L'idea del presidente del Consiglio è di risolvere la questione con il consiglio dei ministri di oggi, ma senza una stretta-decisionista si rischia di tirarla ancora per qualche giorno, rendendo ancor più complicato il lavoro del governo e delle commissioni parlamentari.

I POSTI

Senza contare che per alcuni ministeri, da istituire o da modificare, non si sa se e quanti saranno i sottosegretari. E' il caso del ministero per L'Innovazione Tecnologica guidato da Vittorio Colao. Così come quanti saranno i tecnici in quota-Draghi. Sembra invece certo che i posti per il M5S verranno calibrati al netto di coloro che sono stati espulsi dal Movimento. Per i grillini si tratta di un paio di posti in meno rispetto a quelli stimati all'avvio del governo. 11 o 12 posti per i pentastellati, 7 o 9 per la Lega e per il Pd, 7 a FI, 2 a Italia viva, 1 a Leu come agli altri cespugli centristi.

Tra i confermati dovrebbero esserci Stefano Buffagni al Mise e Laura Castelli al Mef. La Lega punta i piedi per Stefano Candiani al Viminale, mentre alla Salute potrebbe finire Gianmarco Centinaio. Una conferma appare probabile alla Salute per Sandra Zampa (Pd), che potrebbe essere la capofila di una pattuglia quasi del tutto femminile dei dem. Anna Ascani punta alla conferma all'Istruzione, mentre Valeria Valente viene data alla Giustizia, Alessia Morani potrebbe andare al Mise, Lorenza Bonaccorsi al Turismo e Simona Malpezzi ai Rapporti con il Parlamento. Tra le conferme al maschile in casa dem c'è quella di Antonio Misiani al Mef, Roberto Morassut alla Transizione Ecologica, Matteo Mauri al Viminale e Andrea Martella all'Editoria, anche se questa delega è pretesa dal M5S.

La delega allo Sport viene contesa dall'uscente Vincenzo Spadafora con Luciano Nobili o Daniela Sbrollini(Iv), Marco Marin (FI) e Patrizia Prestipino (Pd). In quota M5S anche Francesca Businarolo (Giustizia), Maria Pallini (Lavoro), Carla Ruocco (Mise), Giancarlo Cancelleri (Sud) mentre Carlo Sileri potrebbe rimanere alla Salute e Angelo Tofalo tornare alla Difesa. +Europa potrebbe essere rappresentata agli Esteri da Benedetto Della Vedova, ma un posto per i piccoli potrebbe spuntarlo anche Bruno Tabacci. Per Iv salgono le quotazioni di Lucia Annibali e Gennaro Migliore (Giustizia e Difesa). Nella lista proposta dalla Lega c'è anche Giulia Bongiorno per la Giustizia e Luca Coletto con Roberto Speranza alla Salute. Altri nomi di leghisti si fanno per il ministero degli Esteri. Tra questi Guglielmo Picchi, deputato e già sottosegretario agli Esteri con il Conte1 e l'attuale vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio, Paolo Formentini. Probabile l'arrivo di Edoardo Rixi al Mit, come sottosegretario del ministro Giovannini che, nell'algoritmo messo a punto a palazzo Chigi, viene indicato in quota M5S.

Ma. Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA