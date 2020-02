«È vero: ho deciso di non partecipare alla votazione sulla Gregoretti perché non ero d'accordo con la linea politica presa dalla mia maggioranza. E così, d'accordo con il capogruppo Perilli, abbiamo trovato questa soluzione». Alessandra Riccardi, senatrice del M5S siede anche nella giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama e ieri l'altro ha deciso di non votare a favore del processo a Matteo Salvini.

Perché senatrice è andata contro corrente o meglio verso la Lega?

«Io non do giudizi politici, ma tecnici. Da avvocato ho ritenuto di non votare sulla Gregoretti perché non c'è stato quel supplemento di inchiesta che avevo chiesto in giunta per le autorizzazioni».

Cioè?

«Il nodo non sciolto riguarda il limite tra i diritti non sopprimibili e la prevalenza della ragione di stato e dell'interesse pubblico dell'allora ministro Salvini».

Sulla Diciotti votò convinta per salvarlo dal processo?

«Certo».

Non ha votato con il centrodestra perché aveva il timore di essere espulsa?

«Al di là delle leggende, anche da noi il dissenso, se motivato, credo che sia tollerato. Ma la decisione di non partecipare al voto è stata la migliore».

Si sente in difficoltà con questa maggioranza giallorossa e con certe battaglie poco garantiste dei grilline?

«Diciamo che mi barcameno».

La Lega la corteggia?

«Ho sempre fatto politica nel merito, senza guardare destra e sinistra. Non dico altro».

Simone Canettieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA