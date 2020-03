LA PICCOLA AZIENDA

VENEZIA «Non aveva senso riaprire per tre giorni e ho lasciato le mie quaranta dipendenti a casa, in cassa integrazione. Accettiamo il blocco per questa emergenza sanitaria ma ora lo Stato deve venirci incontro, fermare mutui, tasse, interessi, tutto».

Luca Bortolotto, 46 anni, insieme al fratello Manuel gestisce da 25 anni una piccola azienda di moda di Malo (Vicenza), la Stabor srl. «Facciamo borse di pelle per le aziende del lusso sia italiane che francesi - spiega questo piccolo imprenditore veneto - lavoriamo anche per il settore auto e con l'altra nostra società, la Efb in totale facciamo, o più esattamente, facevamo 1,8 milioni di fatturato. Lo scorso settembre ho aperto una nuova linea di produzione assumendo quattro persone, ma ora è tutto fermo».

Bortolotto non s'arrende ma deve fare i conti con la burocrazia e un sistema che rimane complicato. «Fino a venerdì abbiamo lavorato anche se con difficoltà perché il sistema si stava fermando e il personale aveva problemi a casa, in famiglia, paura di venire in azienda anche se avevamo preso tutte le precauzioni. Poi è scattato lo stop per chi non produce beni essenziali e dovevamo fermarci. L'abbiamo fatto subito, non valeva la pena andare avanti fino al 25, gli ordini sono stati cancellati, tutto si è fermato. Meglio chiudere, sperando di ripartire presto, anche se non sarò facile».

ANNO BRUCIATO

Ora l'imprenditore vicentino vive nell'incertezza e nell'angoscia. «Ormai l'anno è perso, la collezione autunno inverno bruciata - afferma sconsolato - io dovrei essere coperto dagli aiuti del governo almeno fino a maggio, ma a oggi non c'è niente di scritto, nessuna sicurezza. Anche sulla cassa integrazione. E se la crisi continua anche dopo? Cosa succederà col credito? Già con il crac della Popolare di Vicenza ho perso i soldi del Tfr delle mie dipendenti, 50mila euro, che avevo investito in azioni della banca. Poi ho fatto altre assicurazioni per loro e quel problema è stato risolto. Ma ora mi devono aiutare, devono aiutare la mia azienda: altrimenti va a rotoli tutto».

TAGLI

Bortolotto però non s'arrende: «Io tengo duro, amo il mio lavoro, vengo in fabbrica alle 7 del mattino a finisco a sera, non voglio che finisca così. So che la situazione è drammatica per tutti. Ma se la crisi non si sblocca sarò costretto a fare dei tagli».

Proprio l'ultima cosa che vorrebbe fare questo imprenditore veneto vecchio stampo, uno di quelli che prima di mettere sulla strada uno dei suoi farebbe di tutto, soprattutto in una situazione come l'attuale, con la disoccupazione che dopo la fine dell'emergenza sanitaria potrebbe esplodere con la crisi economica e un altro lavoro sarebbe difficile trovarlo. «Io non m'arrendo, ho accettato il discorso della chiusura ma sono pronto a ripartire - si scuote Bortolotto - ma questa volta mi devono aiutare».

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA