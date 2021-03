Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONSIGLIEREA sera inoltrata, dopo aver ricaricato il cellulare per la terza volta, Giuseppe Zigliotto ha ancora la forza di parlare. Parlare, non gioire: perché alla soddisfazione per l'assoluzione dopo 5 anni di massacro giudiziario e mediatico fa da contraltare il pensiero per la fine della banca nella quale lui (come altre centinaia di migliaia di soci) credeva.Eppure, Zigliotto, dovrebbe essere contento: è stato assolto in un...