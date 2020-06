L'EVENTO

ROMA Mentre i romani del quartiere Aurelio protestano e chiedono che villa Pamphilj non venga chiusa al pubblico trasformandosi in una sorta di zona rossa, «perchè venerdì c'è il sole e vorremmo fare una corsetta», a palazzo Chigi si lavora per rendere l'appuntamento degli Stati generali il più noioso e serio possibile. Si comincia venerdì, per l'appunto, e senza passarella, telecamere e foto opportunity.

L'INVITO

E i primi che dovrebbero varcare la porta della sala degli Stucchi del casino dell'Algardi sono i leader dell'opposizione che hanno ricevuto l'invito, ma non hanno ancora deciso se andare insieme, Salvini («non so ancora nulla, poi vado per carità», ha annunciato ieri sera in tv), Meloni e Berlusconi («bisogna andare»), o forse Tajani al suo posto, oppure se mandare esperti economici dei tre partiti. L'argomento è sul tavolo del centrodestra e una posizione definita ancora non c'è.

Sul resto del calendario degli incontri a villa Pamphilj, che potrebbero occupare buona parte della prossima settimana, si sta ancora lavorando.

Il tentativo resta sempre quello di ampliare il più possibile i numeri delle delegazioni in modo da poter condividere nella maniera più ampia possibile quel piano di ricostruzione che dovrebbe anche incassare i finanziamenti europei previsti nel Recovery fund. Agli incontri a villa Pamphilj potrebbero partecipare anche i ministri, oltre ovviamente al presidente del Consiglio. Ieri è stata la giornata dei ministri ricevuti da Conte ad uno ad uno nello studio di palazzo Chigi. Prima il ministro dell'Università Gaetano Manferdi, poi Giuseppe Provenzano (Sud), Vincenzo Amendola (Politiche cominitarie) e in serata Dario Franceschini (Beni culturali) e Luigi Di Maio (Esteri)

IL SOFFIO

Nella giornata di oggi, il presidente del Consiglio potrebbe ricevere anche i rappresentanti dei gruppi parlamentari che hanno iniziato già da qualche giorno a reclamare un maggior ruolo per il Parlamento. La giornata di sabato dovrebbe essere dedicata ai colloqui di profilo europeo e internazionale, con il collegamento in videoconferenza, tra gli altri, della presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen, del presidente del Parlamento europeo David Sassoli e della direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Gheorghieva. Non si prevedono interventi di leader internazionali. Lunedì 15 si riprende, sempre a villa Pamphilj, con i colloqui con le parti sociali - sindacati, imprese e associazioni di categoria - che richiederanno probabilmente anche la giornata di martedì.

Ancora tutto da definire invece il parterre delle personalità di primo piano annunciate da Conte. Nomi esterni alla politica, chiamati a dare un contributo di idee al dibattito sul rilancio dell'Italia, un po' in stile Leopolda. Anche se gli incontri non sono pubblici. Si parla di archistar come Renzo Piano e Massimiliano Fuksas ma anche di premi nobel o premi Oscar, rappresentanti del mondo dell'economia, della cultura, esperti di temi ambientali e operatori del terzo settore. La lista è in via di definizione e soprattutto si cercherà di evitare l'effetto passerella mettendo i giornalisti e le telecamere fuori dai cancelli della villa.

L'iniziativa, voluta dal presidente del Consiglio, viene organizzata da palazzo Chigi. Ministri e partiti della maggioranza sono pressoché all'oscuro sia del calendario, sia degli invitati.

Ma. Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA