LA SENTENZA

ROMA Non l'aveva mai incontrata, ma a quella ragazzina minorenne aveva inviato, via whatsapp, foto hard, invitandola a fare altrettanto. E così la procura di Milano era intervenuta con una richiesta di custodia cautelare con l'ipotesi di violenza sessuale eseguita lo scorso gennaio. Tanto basta, il reato si configura anche senza un contatto fisico, conferma ora la Corte di Cassazione, dopo che sulla vicenda si era già pronunciato il Tribunale del Riesame, sostenendo la tesi dell'accusa e che la difesa si era rivolta agli Ermellini chiedendo l'annullamento della misura. Per i giudici, anche con il semplice invio di materiale hard costituisce una violenza nei confronti del minore.

GLI AVVOCATI

Gli avvocati dell'indagato, un uomo di 32 anni, si erano rivolti a piazza Cavour sostenendo che «in assenza di incontri con la persona offesa o di induzione a pratiche sessuali» mancasse il presupposto giuridico per la contestazione, ossia «l'atto sessuale». L'uomo aveva ammesso le conversazioni, aveva però negato di avere mai indotto la ragazzina a pratiche di autoerotismo o altre pratiche sessuali via chat. Per i legali della difesa, la contestazione non poteva essere mossa per il fatto che non vi fosse stata alcuna proposta di incontro o di sesso via chat e che la condotta illecita «si era limitata all'invio di una propria foto nuda invitando la ragazza ad un commento, nonché alla ricezione di una foto della ragazza senza reggiseno»

Ma la Cassazione ha bocciato il ricorso riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni del Tribunale del Riesame. Respingendo la prima richiesta di scarcerazione, il collegio aveva sottolineato, osserva adesso la Cassazione, che «la violenza sessuale risultava pienamente integrata, pur in assenza di contatto fisico, quando gli atti sessuali coinvolgessero la corporeità sessuale della persona offesa e fossero finalizzati a compromettere il bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale».

Inoltre, spiegano gli ermellini, il Riesame «ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato nell'induzione allo scambio di foto erotiche, nella conversazione sulle pregresse esperienze sessuali ed i gusti erotici, nella crescente minaccia a divulgare in pubblico le chat».

LA DECISIONE

Dunque, conclude la Cassazione: «La decisione del Riesame è solida e ben motivata, in linea con la giurisprudenza di legittimità». Non solo, per i giudici, «la circostanza che l'indagato avesse perpetrato le stesse condotte nei confronti di altre minori, dimostrando di non sapere controllare le proprie pulsioni, di potere continuare a minacciare le vittime, nonché reiterare le condotte delittuose attraverso strumenti informatici, sono logici e razionali e hanno ben giustificato la conferma della misura della custodia cautelare in carcere». Oggi l'uomo è ai domiciliari, ma piazza Cavour ha anche stabilito che dovrà pagare le spese processuali.

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA