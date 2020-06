L'INCIDENTE

PADOVA È morto in strada investito da un'auto, ma è mistero su come è successo e perché. Venerdì sera intorno alle 22.30, in via Busiago a Vigodarzere nel padovano, Leni Oscar Lorenzato, 63 anni, è stato trovato morto sul ciglio della strada. «A quell'ora ero seduto qui sotto al portico racconta un residente che ha dato l'allarme è ho sentito un forte tonfo. Sono andato in strada e ho visto una sagoma a terra e un'auto nera che si allontanava. Ho notato che dalla parte opposta rispetto a dove giaceva Oscar, c'erano le sue ciabatte, sistemate in modo composto».

I sanitari hanno tentato per diversi minuti di rianimare l'uomo praticandogli il massaggio cardiaco, ma invano. Mentre i medici cercavano di salvargli la vita, sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri e subito dopo è arrivato anche G.F., residente poco lontano, insieme al figlio R.J., 31 anni. Entrambi, pochi istanti prima, erano passati per via Busiago su due auto diverse, una dietro l'altra. «Stavamo tornando a casa dopo essere stati a cena da mia figlia racconta G.F. -. Io ero davanti insieme a mia moglie con un'altra auto e mio figlio mi seguiva a poca distanza. Per strada non abbiamo visto nulla. Quando siamo rientrati a casa, mi è arrivato un messaggio da parte della compagnia assicuratrice che mi avvisava che l'auto guidata da mio figlio, un'Alfa Giulietta nera, poco prima era rimasta coinvolta in un sinistro stradale. A quel punto ho chiesto a mio figlio cosa fosse successo e lui mi ha detto che in effetti aveva sentito un botto e pensando ad una buca non ci ha dato peso e ha proseguito verso casa. Allora ho guardato l'auto che non aveva nessun danno se non un'ammaccatura sulla parte anteriore sinistra in basso, all'altezza del radiatore».

A quel punto il padre, insieme al figlio, ha deciso di tornare in via Busiago per dare un'occhiata. «Dal report inviatomi dall'assicurazione risulta che l'auto di mio figlio viaggiava a 64 km/h, quindi nel pieno rispetto del limite previsto sulla strada e, cosa ancor più singolare, è evidente che l'ostacolo, ovvero la presenza di Oscar, è segnalata quasi al centro della carreggiata e non sul ciglio stradale a sinistra, dove c'erano le sue ciabatte, rimaste appaiate e ordinate. Ci sono tanti dubbi e saranno ora i carabinieri ed il magistrato a fare le indagini».

Anche per Vasco Lorenzato, fratello di Oscar, i dubbi sull'accaduto sono molti. «Il guidatore continua a dire che non capisce cosa sia accaduto, che non ha sentito, non ha visto. Aspettiamo le indagini per capire meglio cos'è accaduto». Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell'Alfa e sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l'incidente e stabilire chi effettivamente si trovasse alla guida del veicolo. Per questo motivo non si è proceduto all'arresto del conducente ma solo alla denuncia in stato di libertà per il reato di omicidio stradale.

