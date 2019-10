Investimenti, Gualtieri in pressing La Germania frena: già fatto tanto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEBRUXELLES Che niente sia scontato e che è presto per dire se l'Eurozona sia alla vigilia di una svolta epocale su finanze pubbliche e azione pro crescita era già chiaro, tuttavia se n'è avuta una conferma ieri quando il ministro delle finanze tedesche, Olaf Scholz, ha respinto le pressioni sulla Germania affinché investa di più per contrastare l'indebolimento del ciclo economico a livello nazionale ed europeo. Non è la prima volta che accade, ma mai come in questo periodo Berlino è quasi accerchiata su questo argomento....