«Invece di svuotare la dispensa, usiamo il tempo in più trascorso in casa per rivedere le nostre abitudini alimentari e per contrastare l'eccessiva sedentarietà». E' la proposta lanciata da Marcello Ticca, uno dei massimi esperti italiani di alimentazione.

Cosa possiamo fare per combattere la voglia di cibo, lo stress e la noia?

«Si può approfittare del tempo in più passato a casa per sedersi a tavola e fare finalmente una bella colazione che magari includa latte fermentato, yogurt, frutta fresca e a dosi ragionevoli anche frutta secca. Da tenere sotto controllo invece gli spuntini fuori orario e, se proprio non se ne riesce a fare a meno, meglio frutta e verdura».

Qualche consiglio per pranzo e cena?

«Privilegiare piatti unici, magari a base di legumi e cereali. Vanno benissimo riso e piselli oppure pasta con fagioli e ceci. Contengono un ottimo valore nutritivo».

I dolci vanno banditi?

«Non è necessario essere così drastici. Vanno consumati con parsimonia, evitando gli abusi. Ci si può concedere qualche pezzetto di cioccolata o una fetta di crostata, purché non si esageri».

Valentina Arcovio

