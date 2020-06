LA GIORNATA

ROMA Dalla penultima giornata degli Stati Generali sono emersi quattro elementi. Primo: il varo del decreto Semplificazioni è ormai nella canna del fucile e il governo sta lavorando ad una prima bozza del Recovery Fund che poi sarà perfezionato nei dettagli a settembre. Secondo: l'esecutivo ieri ha ufficialmente chiesto ai manager delle principali società partecipate dallo Stato da Eni a Poste, presenti ieri a Villa Pamphili, di premere l'acceleratore per lo sviluppo del Sud. Terzo è stato lanciato un nuovo appello all'opposizione perché si confronti e Forza Italia e Fratelli d'Italia non hanno chiuso la porta. Quarto: il premier si è detto pronto ad aumentare le pensioni di invalidità.

Ma andiamo con ordine. Conte ieri ha ribadito quali saranno le linee guida del piano di rilancio: transizione energetica ed ecologica, digitalizzazione dei servizi, infrastrutture, insieme a incentivi su assunzioni e affitti. Il tutto con la massima attenzione ai territori per i quali non basteranno i fondi europei ma è indispensabile un maggiore sforzo delle imprese controllate dallo Stato.

L'ossatura del piano si conoscerà la prossima settimana. Prima Conte vorrebbe riportare al tavolo di Palazzo Chigi l'opposizione: l'invito non è ancora partito ma, fra mille prudenze, l'incontro alla fine potrebbe esserci a Palazzo Chigi.

I PROGRAMMI

In conferenza stampa, stasera, il presidente del Consiglio presenterà le prime proposte «concrete» per il rilancio. E rinnoverà l'appello a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi a sedersi al tavolo. Ha già promesso che il piano sarà presentato in Parlamento.

Ma anche per avere più forza al tavolo Ue, Conte vorrebbe presentare entro l'inizio di luglio un primo programma condiviso anche con l'opposizione. La reazione, per ora, è prudente. Ma nelle parole di Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida, di Fdi, si intravede un'apertura: «Conte continua a fare scelte gravissime ma valuteremo di partecipare, se il confronto si svolge nei luoghi istituzionali. In ogni caso sveleremo il bluff di Conte». Chi spinge da tempo per stare al tavolo è Silvio Berlusconi. Ma anche lui è critico: «Non basta l'ascolto puramente formale senza tener conto delle nostre indicazioni». «Speriamo che l'eventuale invito a Chigi o in Parlamento sia produttivo e non come successo mesi fa quando la Lega aveva sollevato il tema della cig e non solo, purtroppo inascoltata», fanno trapelare in serata i salviniani dopo che nel pomeriggio avevano ripetuto un secco no.

Il premier si mostra convinto che il metodo di «progettare insieme» il piano di rilancio pagherà («Siamo i primi in Europa a farlo»).

Con Conte e i ministri, da Gualtieri a Boccia, Patuanelli, Provenzano, i manager delle società pubbliche hanno discusso di temi come le reti, il sostegno alla transizione energetica, l'accelerazione per il superamento del carbone, la Cyber security e investimenti come quello di Leonardo sui 400 Leonardo labs, nonché quello di Poste con la digitalizzazione dei servizi.

«Investire sui territori», come detto, è stata la parola d'ordine. Perché i «gap», sottolinea Conte, siano colmati. Il premier ieri ha invitato al tavolo anche alcuni cittadini che gli hanno scritto, da un musicista a un direttore d'hotel, a un commerciante di scarpe. Con loro ha discusso di cassa integrazione, tax credit, taglio del cuneo, bonus autonomi, sgravi fiscali sugli affitti. Greenpeace e i giovani di Fridays for future si sono presentati invece con le loro piattaforme di proposte per l'ambiente. In serata infine Conte ha incontrato le associazioni che rappresentano i disabili e, a sorpresa, ha fatto capire che è in corso una valutazione di un adeguamento delle pensioni di invalidità.

Diodato Pirone

