LA SVOLTAROMA Accordo raggiunto sul certificato Ue per viaggiare in sicurezza in estate. Ieri infatti, Parlamento europeo e governi hanno finalmente trovato la quadra dopo tre trattative andate a vuoto e un iter velocizzato rispetto ai tempi standard. Il pass entrerà in vigore a partire dal 1 luglio, si chiamerà certificato digitale Ue Covid-19 (e non più green pass), permetterà di evitare la quarantena e consisterà in un codice QR su...