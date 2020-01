Intesa sulla riforma fiscale si parte col taglio del cuneo Esteso il bonus di 80 euro `

IL RETROSCENA

ROMA Dopo ben due incontri nel corso di un solo pomeriggio, Roberto Gualtieri e Laura Castelli hanno trovato «la linea unitaria» in materia fiscale invocata lunedì dalla viceministra 5Stelle. E l'hanno trovata sulla direttrice di marcia indicata in mattinata dal ministro dem all'Economia. «L'incontro è andato benissimo», fa sapere la Castelli e conferma Gualtieri.

E i colloqui a tappe sono andati bene, in quanto è stato stabilito che il taglio del cuneo fiscale va considerato il primo passo della «più ampia riforma dell'Irpef».

«Nelle prossime ore», fanno sapere dall'entourage della Castelli, «le strutture del Mef si metteranno a lavoro su alcune simulazioni: il taglio del cuneo fiscale deve essere complementare alla riforma dell'Irpef e rappresentarne un anticipo. Non può esserne slegato».

Impostazione che Gualtieri ha condiviso, anche in un incontro con Cecilia Guerra (Leu), tanto più perché non intacca la road map illustrata in mattinata al seminario del Pd a Contigliano in vista del vertice con i sindacati previsto per domani: prima la sforbiciata al cuneo, così come volevano i dem che in legge di bilancio hanno dato battaglia per ottenere le risorse, e poi la rivisitazione dell'Irpef in programma per il prossimo anno.

Ecco che il taglio del cuneo fiscale arriverà entro fine mese con un decreto. E dal prossimo luglio saranno almeno 14 milioni i lavoratori che beneficeranno dello scontro: 9,5 milioni che già intascano il bonus Renzi, più 4,5 milioni attualmente esclusi dagli 80 euro. In base alle simulazioni più accreditate potrebbe salire a 100 euro il bonus per i redditi tra i 15 e i 26mila euro, già beneficiari del bonus Renzi. Nel quadro dell'intervento sul taglio del cuneo, infatti, prenderebbe forza al ministero dell'Economia l'idea di trasformare il bonus da 80 euro in una detrazione con un vantaggio di circa 20 euro in più in busta paga. Più 240 euro medi aggiuntivi ogni anno.

Il taglio fiscale per chi è stato escluso dal bonus Renzi e, cioè i redditi tra i 26mila e i 35mila euro, potrebbe andare oltre questo tetto per effetto del decalage e comprendere i redditi fino a 37mila euro. In ogni caso non è previsto alcun stanziamento aggiuntivo rispetto ai 3 miliardi inseriti nella legge di bilancio per il periodo luglio-dicembre, ma un effetto contabile.

IL SÌ DI ITALIA VIVA

Sul fronte della maggioranza, Italia Viva apprezza l'intervento: «L'idea, che sembrava prevalere, di estendere il bonus 80 euro anche a chi guadagna dai 26.600 ai 35.000 euro (e magari trasformarlo in detrazione per la maggior parte dei beneficiari) ci sembra un buon punto di partenza», afferma Luigi Marattin che oggi incontrerà Gualtieri, «anche perché quando Renzi era segretario del Pd gli 80 euro per qualcuno erano una mancetta. Ora invece devono essere allargati anche ad altri...».

Marattin fa sapere che Italia Viva, al pari dei 5 Stelle, è interessata «alla complessiva riforma Irpef del 2021». Altro dossier sul quale Gualtieri sta già lavorando. L'obiettivo del governo è arrivare «ad aprile con una legge delega sulla riforma fiscale ispirata a 4 principi», ha spiegato il ministro dell'Economia, «semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale a partire dalle detrazioni, alleggerimento del carico per i redditi bassi e medi, concorso alla semplificazione del sostegno alla famiglia e contributo alla transizione ambientale». «La riforma dell'Irpef è complessa, saranno necessari mesi di lavoro», aggiunge il viceministro dem Antonio Misiani, «bisogna partire dalle criticità dell'imposta. La prima, il peso eccessivo sui contribuenti del terzo scaglione, quelli che guadagnano dai 28 mila a 55 mila euro annui, su cui grava un'aliquota marginale del 38 per cento rispetto al 27 per cento del secondo scaglione».

Da registrare poi il pressing di Cgil, Cisl e Uil in vista dell'incontro di domani con Gualtieri: «Non accetteremo proposte a scatola chiusa». E l'appello di Renzi a «non far entrare in vigore ad ottobre la sugar tax», dopo «che un'azienda legata alla Coca Cola ha deciso di lasciare la Sicilia per andare in Albania proprio a causa di questa tassa».

Alberto Gentili

