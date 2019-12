Intesa-scuola: concorsi per i primi di febbraio e nessuna autonomia

ISTRUZIONE

VENEZIA Nessuna autonomia differenziata della suola, almeno sulla base dell'accordo siglato ieri a Roma. Ministero dell'Istruzione e sindacati della scuola «convergono sulla necessità di consolidare il sistema unitario nazionale di istruzione, privo di differenziazioni regionali». È quanto si legge nel verbale di conciliazione redatto al Miur tra Lorenzo Fioramonti e i sindacati che, sulla base degli impegni presi dal ministro, hanno deciso di sospendere lo stato di agitazione. Tra le buone notizie i tanto attesi bandi di concorso in uscita per i primi di febbraio: sono due - uno ordinario e uno straordinario - per la messa in ruolo di 50mila docenti delle scuole medie e superiori. Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, che avevano sperato che la manovra riservasse più soldi per l'istruzione, hanno messo da parte le amarezze e si sono incontrati a Viale Trastevere per cercare di risolvere alcuni dei nodi che pure erano stati al centro degli accordi tra governo e sindacati in aprile e poi in ottobre ma che nel decreto legge scuola approvato giovedì e in manovra non hanno trovato soddisfazione. E ancora, il verbale redatto assicura che verrà avviato entro gennaio un confronto sui percorsi di abilitazione strutturali, che «andrà concluso entro febbraio per consentire la presentazione del disegno di legge collegato alla legge di bilancio». Sempre in gennaio prenderà avvio il tavolo per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto scuola, università e ricerca. I sindacati vorrebbero che per i docenti fossero previsti aumenti maggiori rispetto al resto della pubblica amministrazione visto che è il settore che da più tempo viene ignorato. Sono stati assunti precisi impegni anche per il nuovo sistema delle abilitazioni, il passaggio dei facenti funzioni nel ruolo dei Direttori dei servizi generali amministrativi (Dsga) - solo in Veneto mancano 307 Dsga su 570 posti - soluzioni per completare la stabilizzazione dei precari. Il primo tavolo di confronto, incentrato sui concorsi, è stato fissato per il 7 gennaio.

r.ian.

