ROMA Intesa Sanpaolo rende noto che, a partire da oggi e fino ad ulteriori nuove indicazioni, sarà possibile accedere in tutte le filiali dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: dalle 8:30 alle 13:00 usufruendo dei servizi di cassa e consulenza e dalle 14:00 alle 16:15 solo per la consulenza. L'ingresso sarà consentito previo appuntamento telefonico con la propria filiale di riferimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8:25 alle 16:25.

Con l'obiettivo della massima tutela della salute e della sicurezza di clienti e dipendenti, si legge in una nota dell'istituto di credito, l'ingresso ai locali della Banca sarà riservato esclusivamente a coloro che indosseranno la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.

L'accesso in filiale resta vietato per tutte le persone che presentano sintomi influenzali come febbre, tosse o difficoltà respiratorie, con l'invito a contattare il proprio medico curante e/o i Dipartimenti di Sanità della competente ASL. Molte operazioni sono eseguibili tramite home banking grazie anche al supporto del gestore online e senza recarsi in filiale oppure presso gli sportelli automatici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA