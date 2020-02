LA PREVISIONE

ROMA Il Coronavirus non avrà effetti pesanti sulla crescita, tutt'altro. «Nello scenario più probabile, l'impatto sull'economia italiana, nel 1' trimestre, potrebbe raggiungere un massimo di 0,5% del Pil connesso alla drastica riduzione delle entrate nella bilancia turistica, solo in parte compensato da una contrazione anche delle uscite, oltre che al crollo del fatturato di ristorazione, alberghi e trasporti». In una previsione uscita ieri sera, l'ufficio studi di Intesa Sanpaolo, lascia aperti spiragli positivi per il ciclo economico. «Tuttavia, riteniamo che gran parte della contrazione rientrerebbe nel secondo trimestre, sicché l'impatto sulla media annua potrebbe ridursi a uno-due decimi. Non c'è motivo per attendersi effetti permanenti sul turismo, a parte quelli connessi al rischio che, purtroppo, la fase di stallo, porti al fallimento delle imprese più fragili prima che arrivi la ripresa dell'attività».

GLI IMPATTI

Secondo Luca Mezzomo del team guidato da Gregorio De Felice, «non c'è motivo di pensare che l'impatto sulle economie degli altri paesi europei sarà maggiore, quando anche lì appariranno i primi focolai. Con il tempo, è divenuto evidente che la Covid-19 è decisamente meno severa di quanto si temesse, anche se molto contagiosa, e che il suo impatto sul tasso di mortalità complessivo della popolazione, sarà alla fine inferiore a quello stimato per l'influenza stagionale». Per Intesa Sp, le misure di contenimento adottate dai paesi occidentali saranno molto meno radicali di quanto avvenuto in Cina e, forse, anche di quelle italiane. Per inciso, la natura transitoria e molto concentrata dal punto di vista settoriale dell'impatto sulla domanda aggregata sconsiglia dall'usare la leva della politica monetaria».

Detto questo, gli analisti di Intesa Sp, inquadrando il fenomeno nella congiuntura più ampia, sottolineano che «l'indice di fiducia della Commissione Europea è salito per il terzo mese di fila in febbraio, toccando il livello più alto dall'aprile 2019». Con un « miglioramento che ha interessato anche l'industria dove è spiegato da un giudizio più favorevole dell'andamento della produzione e degli ordini domestici». Si consideri che «né nei servizi, né nell'industria è emerso alcun impatto dell'epidemia di Covid-19 neppure sulle aspettative delle imprese, malgrado il flusso di notizie sull'evoluzione in Cina fosse già martellante nei giorni in cui le risposte sono state raccolte. Assieme alla stima flash dei Pmi, anche l'indagine congiunturale della Commissione punterebbe a una significativa riaccelerazione a 0,3-0,43 della crescita congiunturale del Pil nel l° trimestre 2020, dopo il debole andamento registrato nel 4° trimestre 2019».

Infine, secondo Intesa Sp, «l'evoluzione dell'epidemia in Cina ha imboccato ormai la via della discesa. Oltre il 453 dei casi ufficialmente accertati è guarito, mentre la mortalità si colloca intorno al 3,53%.

Rosario Dimito

